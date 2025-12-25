Οι πιο περίεργες συλλογές του κόσμου στο βιβλίο Guinness

Τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν εδώ, αν τα εξετάσεις αυτόνομα, δεν τα λες περίεργα. Το γεγονός όμως πως οι ιδιοκτήτες τους μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία περισυλλογής, σε πρώτη ανάγνωση γεννά απορίες για την υπομονή τους και δευτερευόντως για τη ψυχοσύνθεσή τους. Αν συλλέγετε γραμματόσημα, μαγνητάκια για το ψυγείο, τηλεκάρτες και άλλα συναφή και συνήθη αντικείμενα, οι συγκεκριμένοι συλλέκτες -αν μη τι άλλο- θα σας βάλουν τα γυαλιά! Θήκες από ομπρέλες: Η Nancy Hoffman από το Peaks Island κατέχει 730 ομπρελοθήκες, όλες διαφορετικές μεταξύ τους, τις οποίες εκθέτει σε μουσείο που έφτιαξε η ίδια εκεί.

Χνούδια αφαλού: Ο Αυστραλιανός ξεκίνησε να μαζεύει τα χνούδια του αφαλού του το 1984. Σήμερα διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή παγκοσμίως, η οποία συνολικά ζυγίζει 22.1 γραμμάρια. Εμφιαλωμένα νερά: Ο Lorenzo Pescini από την Ιταλία κατέχει μπουκάλια από 8,650 διαφορετικές μάρκες εμφιαλωμένου νερού, τα οποία προέρχονται από 185 διαφορετικές χώρες και 1,683 διαφορετικές πηγές. "Ευχούληδες": Μάλλον η Sherry Groom από το Ohio είχε πάρα πολλές ευχές που ήθελε να πραγματοποιηθούν, αλλιώς δεν εξηγείται το ότι μπήκε στη διαδικασία να μαζέψει τόσους πολλούς "Ευχούληδες"! Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Guiness, το 2012 κατείχε 2.990 τέτεοιες κούκλες. Σήμερα τις υπολογίζει σε περισσότερες από 3.500. Σακκούλες... αναγούλας: Ο Ολλανδός Niek Vermeulen έχει μια συλλογή από 6.290 σακκούλες εμετού, από 1.191 διαφορετικές αεροπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παραπάνω από 200 χώρες. Καρέκλες μινιατούρες: Η Barbara Hartsfield συλλέγει καρέκλες- μινιατούρες τα τελευταία 10 χρόνια, και σήμερα η συλλογή της ξεπερνά τις 3.000. Το 2008, αφού το Guiness της αναγνώρισε κι επίσημα το συγκεκριμένο ρεκόρ, άνοιξε και μουσείο στην Georgia. Ζάρια: Ο Kevin Cook μπήκε στο Guiness για τη συλλογή του από 11.097 ζάρια. Σύμφωνα, όμως, με την προσωπική του ιστοσελίδα το Σεπτέμβριο του 2014, η συλλογή έφτανε στα 51.000 ζάρια.