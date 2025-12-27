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Σύμφωνα με την Ευρώπη το σώμα μου, πλέον, μου ανήκει
Magazino
14:12 - 27 Δεκ 2025

Σύμφωνα με την Ευρώπη το σώμα μου, πλέον, μου ανήκει

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Μικρές ή μεγάλες, αυτό είναι ένα κείμενο για τις νίκες που κερδίζουμε ως γυναίκες στην Ευρώπη και τον κόσμο.

«WE WON!» γράφει το reel που βλέπω να αναδημοσιεύουν φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι στα stories τους εδώ και περίπου μία εβδομάδα. «ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ!». Μία λέξη τόσο επαναστατική, τόσο λυτρωτική, τόσο όμορφη.

Σε κάθε της έκφανση η νίκη είναι μία χαρμόσυνη συνθήκη, μία συνθήκη που απαιτεί πανηγυρισμό. Σε αυτή της την έκφανση, όμως, η νίκη δεν απαιτεί μόνο πανηγυρισμό· απαιτεί και φωνή και χώρο και σιωπή και τα ΠΑΝΤΑ. Γιατί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη κέρδισαν πίσω ένα μέρος του εαυτού τους: το δικαίωμα στο σώμα τους και το ασφαλές δικαίωμα στην άμβλωση.

Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και πολιτριών «My Voice, My Choice» συστάθηκε το 2023 με κύριο στόχο την εξασφάλιση του δικαιώματος στις ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις για όλες τις γυναίκες της Ευρώπης. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2025 συστάθηκε και κατατέθηκε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόταση της πρωτοβουλίας «My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion», αφού κατόρθωσε να συγκεντρώσει 1.124.513 επικυρωμένες δηλώσεις υποστήριξης (υπογραφές).

Η συσπείρωση αυτή, πάνω από 300 οργανώσεων, εθελοντών και ατόμων από όλη την Ευρώπη, εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα φεμινιστικά κινήματα της ηπείρου.

Η πρόταση της καμπάνιας είναι πραγματικά απλή και απόλυτα λογική (αν και πλέον και αυτό διακυβεύεται). Η πρωτοβουλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα εξασφαλίζουν ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού που θα βοηθά γυναίκες από χώρες με περιορισμένη πρόσβαση να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και, όπου χρειάζεται, να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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