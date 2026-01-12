Ο Μοχάμεντ Άλι γίνεται γραμματόσημα στις ΗΠΑ

Ο Μοχάμεντ Άλι συνήθιζε να αστειεύεται λέγοντας πως θα άξιζε να γίνει γραμματόσημο, γιατί «έτσι θα ήταν ο μόνος τρόπος να με γλείψουν ποτέ». Σήμερα, λοιπόν, ήρθε η στιγμή που η… επιθυμία του θρυλικού μποξέρ θα γίνει πραγματικότητα.

Ο Άλι – που θεωρείται ως ο πιο αναγνωρίσιμος και επιδραστικός πυγμάχος όλων των εποχών και μια εμβληματική πολιτισμική προσωπικότητα που συνδύασε αθλητικό μεγαλείο, πολιτική στάση και έντονη θεατρικότητα – τιμάται για πρώτη φορά με αναμνηστικό γραμματόσημο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ως κάποιου είδους φύλακας της παρακαταθήκης του, νιώθω ενθουσιασμό, συγκίνηση και χαρά», δήλωσε στο Associated Press η Λόνι Άλι, σύζυγος του πρωταθλητή επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Κάθε φορά που κάποιος θα αντικρίζει αυτό το γραμματόσημο, θα τον θυμάται. Θα έρχεται αμέσως στο μυαλό του. Και αυτό, για μένα, είναι κάτι μαγικό», είπε ακόμη.

Η απεικόνιση του προσώπου του σε γραμματόσημο, όπως εξήγησε η Λόνι Άλι, έχει ξεχωριστή αξία, επειδή δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί το όραμά του για τη διάδοση της συμπόνιας και η μοναδική του ικανότητα να επικοινωνεί με τους ανθρώπους.

«Είναι ένας τόσο όμορφος τρόπος επαφής: να στείλεις ένα γράμμα και να χρησιμοποιήσεις αυτό το γραμματόσημο, ενισχύοντας το μήνυμα μιας ζωής αφιερωμένης στη σύνδεση με τους άλλους», ανέφερε.

Η τελετή για την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του γραμματοσήμου Muhammad Ali Forever έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (15/1) στο Λούισβιλ του Κεντάκι, τη γενέτειρα του θρυλικού πυγμάχου και έδρα του Muhammad Ali Center, που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του.

Από εκείνη την ημέρα, το κοινό θα μπορεί να προμηθευτεί τα γραμματόσημα, τα οποία απεικονίζουν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Associated Press από το 1974, με τον Άλι σε χαρακτηριστική στάση μέσα στο ρινγκ.

Κάθε φύλλο των 20 γραμματοσήμων περιλαμβάνει επίσης μια εικόνα του Άλι ντυμένου με ριγέ κοστούμι, ως αναφορά στη δράση του ως ακτιβιστή και ανθρωπιστή.

Συνολικά έχουν τυπωθεί 22 εκατομμύρια γραμματόσημα και, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δεν πρόκειται να επανεκδοθούν όταν εξαντληθούν. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι θα προκαλέσουν έντονο ενδιαφέρον τόσο στους συλλέκτες όσο και στο ευρύ κοινό.

Πώς προέκυψε η ιδέα

Η Λίσα Μπομπ-Σέμπλ, διευθύντρια υπηρεσιών γραμματοσήμων της USPS, ανέφερε ότι η ιδέα για την έκδοση γραμματοσήμου αφιερωμένου στον Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε λίγο μετά τον θάνατό του, σχεδόν πριν από δέκα χρόνια.

Ωστόσο, η διαδικασία δημιουργίας ενός γραμματοσήμου είναι χρονοβόρα, καθώς η USPS απαιτεί τα πρόσωπα που απεικονίζονται να έχουν φύγει από τη ζωή τουλάχιστον τρία χρόνια νωρίτερα, με εξαίρεση τους προέδρους των ΗΠΑ.

Την επιλογή των θεμάτων και των προσώπων που απεικονίζονται στα γραμματόσημα αναλαμβάνει η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών για τα Γραμματόσημα, τα μέλη της οποίας διορίζονται από τον γενικό διευθυντή των ταχυδρομείων.

Η επιτροπή συνεδριάζει ανά τρίμηνο, εξετάζοντας προτάσεις που καταθέτει το κοινό, ενώ κάθε χρόνο εκδίδονται συνήθως 20 έως 25 αναμνηστικά γραμματόσημα.

Αφού εγκριθεί ένα θέμα, η Μπομπ-Σέμπλ και η ομάδα της συνεργάζονται με καλλιτεχνικό διευθυντή για τον σχεδιασμό του γραμματοσήμου, πριν ακολουθήσει μια εκτενής διαδικασία τελικής έγκρισης, που περιλαμβάνει αυστηρό νομικό έλεγχο από την USPS.

Ο Αντόνιο Αλκαλά, καλλιτεχνικός διευθυντής και σχεδιαστής του γραμματοσήμου του Μοχάμεντ Άλι, αποκάλυψε ότι εξετάστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες προτού καταλήξουν στις τελικές επιλογές. Τελικά επιλέχθηκε η εικόνα του Associated Press, τραβηγμένη από άγνωστο φωτογράφο, η οποία απεικονίζει τον Άλι στο απόγειο της καριέρας του, με τα γάντια του μποξ και το βλέμμα καρφωμένο στον φακό.

Όπως σημείωσε ο Αλκαλά, κάθε γραμματόσημο της USPS αφηγείται μια ιστορία.

«Τα γραμματόσημα είναι μικρά έργα τέχνης, σχεδιασμένα να αποτυπώνουν την αμερικανική εμπειρία και να τιμούν ήρωες, ιστορία, ορόσημα, επιτεύγματα και τα φυσικά θαύματα της χώρας», είπε. «Τα γραμματόσημα του Μοχάμεντ Άλι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας».