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Το Μέγαρο Μουσικής διοργανώνει προσβάσιμες συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις με την υποστήριξη της Alpha Bank
Magazino
13:45 - 26 Φεβ 2026

Το Μέγαρο Μουσικής διοργανώνει προσβάσιμες συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις με την υποστήριξη της Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διαμορφώνει σταθερά ένα περιβάλλον όπου ο πολιτισμός αποτελεί δικαίωμα και εμπειρία για όλους. Με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή, αναπτύσσει δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρώπων με αναπηρία, παιδιών, ηλικιωμένων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας.

Στόχος μας δεν είναι μόνο η φυσική προσβασιμότητα στους χώρους, αλλά η ουσιαστική συμμετοχή στο καλλιτεχνικό γεγονός: η δυνατότητα κάθε ανθρώπου να βιώσει τη μουσική, να κατανοήσει το περιεχόμενο και να αισθανθεί ότι ανήκει στο κοινό του Μεγάρου.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Πολιτισμός για όλους», που έχει ως σκοπό την ισότιμη πρόσβαση όλων στις Τέχνες και τον Πολιστιμό, υποστηρίζει ενεργά αυτή τη δέσμευση του Μεγάρου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού τοπίου πιο ανοιχτού, πιο φιλόξενου και πιο ανθρώπινου.

Το Μέγαρο σχεδιάζει και υλοποιεί προσβάσιμες συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Από το 2025, η Alpha Bank αποτελεί τον Χορηγό Προσβασιμότητας των δράσεων, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη ώστε:

• να αυξηθεί ο αριθμός των προσβάσιμων εκδηλώσεων,

• να προσαρμοστούν περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα,

• να αναπτυχθούν εξειδικευμένες δράσεις επικοινωνίας,

• να ενθαρρυνθεί η ενεργή συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων ομάδων στο κοινό του Μεγάρου.

Με τον τρόπο αυτό, η καλλιτεχνική εμπειρία δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση — γίνεται συμμετοχή. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη στήριξη της Alpha Bank, συνεχίζει να εργάζεται ώστε ο πολιτισμός να μην αποτελεί προνόμιο αλλά κοινό τόπο συνάντησης. Έναν χώρο όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί ότι η μουσική τον αφορά — και τον περιλαμβάνει.

2026: Πρόγραμμα προσβασιμότητας

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

1. Συναυλίες φιλικές για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Ιανουάριος - Μάιος 2026, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Διαδραστικές χαλαρές συναυλίες διάρκειας 50–60 λεπτών, σχεδιασμένες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους.

Πραγματοποιούνται πρωινές ώρες, σε περιβάλλον ήρεμο και φιλικό, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να τραγουδήσουν, να κινηθούν ή απλώς να απολαύσουν τη μουσική με τον δικό τους τρόπο. Στόχος είναι η ενσωμάτωση, η ενεργή συμμετοχή και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής τόσο των συμμετεχόντων όσο και των φροντιστών τους. Με ελεύθερη είσοδο

2. Baby Boom: συναυλίες για οικογένειες με βρέφη και παιδιά έως 4 ετών έως Μάιο 2026, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Το επιτυχημένο πρόγραμμα του Μεγάρου για μωρά συνεχίζεται με δύο συναυλίες όπου τα παιδιά κινούνται και εκφράζονται ελεύθερα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στη σκηνή, δίπλα στην ορχήστρα.

Με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ Μουσική διεύθυνση: Φαίδρα Γιαννέλου

Δωρεάν διάθεση εισιτηρίων σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές όπως το Νοσοκομείο Αγ. Σοφία, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Ξενώνας ΕΛΠΙΔΑ και η ΕΛΙΖΑ.

3. Κυριακάτικη Συναυλία για όλη την οικογένεια

17 Μαΐου 2026, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Μια συναυλία συμφωνικής ορχήστρας είναι μια μοναδική εμπειρία που μπορούν να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι. Η δύναμη δεκάδων μουσικών επί σκηνής δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, αρμονία και ενέργεια.

Η συναυλία προσβασιμοποιείται για παιδιά και γονείς με οπτική, νευροαναπτυξιακή ή κινητική αναπηρία. απτική ξενάγηση πριν την έναρξη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού (liminal).

4. Διαδραστική Συναυλία για όλη την οικογένεια

5 Απριλίου 2026, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος Μια πρωτότυπη παρουσίαση της εξέλιξης της συμφωνικής ορχήστρας με ευφάνταστα μουσικά παραδείγματα από Mozart, Lully και Bizet.

Με την Underground Youth Orchestra Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κώστας Ηλιάδης

Η συναυλία προσβασιμοποιείται για παιδιά και γονείς με οπτική, νευροαναπτυξιακή ή κινητική αναπηρία. απτική ξενάγηση πριν την έναρξη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού (liminal).

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Μέγαρο συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό liminal, ενισχύοντας τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.

1. «Ανακαλύπτοντας τα μουσικά όργανα. Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας»

για οικογένειες με παιδιά 6+ ετών έως Μάιο 2026, 2 κύκλοι (5 συναντήσεις ο κάθε κύκλος)

Πρόγραμμα γνωριμίας με τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας μέσω βιωματικής εμπειρίας

Πλήρως προσβάσιμο σε παιδιά με οπτική, ακουστική ή/ και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. απτική ξενάγηση πριν την έναρξη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα οπτικοποίηση της μουσικής και των παραγόμενων ήχων μέσω γραφήματος κυματομορφής παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού (liminal)

Δείτε το βίντεο προσβασιμότητας:

{https://www.youtube.com/watch?v=QSCE3ICJnR0}

2. «Τα χρώματα της μουσικής» για παιδιά 3-5 ετών

Ιανουάριος 2026 - Ιανουάριος 2027, 2 κύκλοι (3 συναντήσεις ο κάθε κύκλος) Αν κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου είχε τη δική του μουσική, τότε ο κόσμος μας θα γέμιζε μελωδία και ρυθμό. Δημιουργικό εργαστήριο μουσικής και κίνησης Πλήρως προσβάσιμο σε παιδιά με οπτική, ακουστική ή/ και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. απτική ξενάγηση πριν την έναρξη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού (liminal)

3. Πολιτιστικές δράσεις σε παιδιατρικά νοσοκομεία έως Ιούνιο 2026

Μικρές μουσικοαφηγηματικές παραστάσεις σε παιδιατρικά τμήματα, σχεδιασμένες για την ψυχική ενδυνάμωση και ψυχαγωγία παιδιών που νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται σε νοσοκομεία.

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