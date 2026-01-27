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Denise Ελευθερίου: Σύγχρονα ρούχα – γλυπτά σε μια παραδοσιακή Νηματουργία
Magazino
20:31 - 27 Ιαν 2026

Denise Ελευθερίου: Σύγχρονα ρούχα – γλυπτά σε μια παραδοσιακή Νηματουργία

Reporter.gr Newsroom
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Μια προσέγγιση στο ένδυμα μέσα από τη διάσταση του νήματος παρουσιάζει η γνωστή σχεδιάστρια στην έκθεση «Νημάτων ένδυμα», που φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης- Αντωνόπουλος έως τις 28 Μαρτίου.

Μια σύγχρονη, πρωτοποριακή προσέγγιση στο ένδυμα μέσα από τη διάσταση του νήματοςπαρουσιάζει ησχεδιάστρια Denise Ελευθερίου στην έκθεση «Νημάτων ένδυμα», που φιλοξενείτο Μουσείο Μπενάκη στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης- Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.), στα Πετράλωνα.

Από τη σύνθεση ιδιαίτερων κορδονιών και την ύφανση τρεσών και άλλων έργων passementerie έως τις μοναδικές βαφές, που σπάνια χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη παραγωγή,οι δυνατότητες που προσφέρει η Νηματουργίας Μέντης- Αντωνόπουλος είναι, πρακτικά, άπειρες.

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