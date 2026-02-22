Ο James Milner έγραψε ιστορία – Πρώτος παίκτης σε συμμετοχές στην Premier League
14:32 - 22 Φεβ 2026

Νικόλας Μπεγέτης
Στα σαράντα του πλέον χρόνια και αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Brighton, ο εμβληματικός James Milner έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης σε συμμετοχές στην Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, με 654 συμμετοχές, ο Milner προσπέρασε στη σχετική λίστα τον πρώην συμπαίκτη του Gareth Barry και αναρριχήθηκε στην κορυφή. Πρόκειται για ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα στην καριέρα ενός παίκτη που σε συλλογικό επίπεδο κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα στις ομάδες που αγωνίστηκε.

Παράλληλα, εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του Milner στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες assist στην ιστορία του θεσμού, καθώς βρίσκεται στη δέκατη θέση, έχοντας μοιράσει 90 assist, με τους θρύλους της Liverpool, Steven Gerrard (92) και Mo Salah (93) να ακολουθούν.

Leeds: Αφετηρία από την ομάδα της «καρδιάς» του

Γεννημένος στην πόλη του Λιντς στις 4 Ιανουαρίου του 1986, ο Milner αγωνίζεται από τα νεανικά του χρόνια στην ομάδα που υποστήριζε από παιδί, τη Leeds United.

Με τη φανέλα της, θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στο Αγγλικό Πρωτάθλημα στις 10 Νοεμβρίου του 2002 κόντρα στη West Ham, ενώ θα πετύχει το πρώτο του γκολ κόντρα στη Sunderland σε ηλικία μόλις 16 ετών και 356 ημερών σπάζοντας τότε το ρεκόρ του νεότερου σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

Manchester City: Η καθιέρωση

Μετά τα περάσματά του, από τις Newcastle και Aston Villa, ο Milner θα πάρει μεταγραφή για την Manchester City, όπου θα καθιερωθεί και θα βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει όλα τα εγχώρια τρόπαια του νησιού.

Χαρακτηριστικότερη όλων ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 44 χρόνια το 2011-2012 στον περίφημο αγώνα κόντρα στην QPR, την τελευταία αγωνιστική. Συνολικά, ο Milner θα σημειώσει 26 συμμετοχές εκείνη τη χρονιά, με τρία γκολ και πέντε assist.

Liverpool: “Mister Reliable”

Το 2015-2016 ο Milner θα φύγει ως ελεύθερος για τη Liverpool, όπου και θα καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές του σε συλλογικό επίπεδο (332). Για την εργασιακή του ηθική (work ethic), την αγωνιστικότητά του, αλλά και την αξιοπιστία του από τα έντεκα βήματα ο Milner θα λάβει το προσωνύμιο “Mister Reliable” απ’ τους ανθρώπους της ομάδας.

Υπό τις οδηγίες του Jürgen Klopp ο Milner θα εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο πολύ-εργαλείο στη φαρέτρα του Γερμανού coach, αγωνιζόμενος σε πολλές θέσεις του κέντρου, αλλά και στα άκρα της άμυνας.

Με την ομάδα του Merseyside, θα καταφέρει να κατακτήσει τα πάντα, με πρώτο και κύριο το πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια το 2019-2020.

Παρών όμως θα είναι και στην κατάκτηση του Champions League την προηγούμενη χρονιά 2018-2019. Ο Milner θα αγωνιστεί τόσο ως αλλαγή στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα την Tottenham, όσο και στη μνημειώδη ανατροπή της Liverpool στον ημιτελικό κόντρα στην Barcelona στο Anfield.

{https://www.youtube.com/watch?v=gXEoGphDsfQ&t=320s}

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Liverpool, ο Milner θα γράψει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, με τίτλο “Ask a Footballer”.

Σκοπός του -όπως περιγράφει- ήταν να δώσει μια εικόνα στους φαν του αθλήματος σχετικά με την καθημερινή ρουτίνα, την προετοιμασία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές πριν από κρίσιμους αγώνες, όπως και την εμπειρία του να αγωνίζεται και να μοιράζεται τα αποδυτήρια με σταρ του αθλήματος.

Στο σήμερα, διανύοντας το 41 έτος της ηλικίας του, ο αειθαλής Milner συνεχίζει να αγωνίζεται για 23η συναπτή χρονιά στο αγγλικό ποδόσφαιρο, εξακολουθώντας να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Το ρεκόρ του αποτελεί εκτός από ένα προσωπικό επίτευγμα και μια απτή απόδειξη της άσβηστης δίψας για το παιχνίδι.

