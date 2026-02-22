Σδούκου: O κόσμος δεν θέλει πειράματα, αλλά σταθερότητα και σιγουριά
Πολιτική
16:00 - 22 Φεβ 2026

Σδούκου: O κόσμος δεν θέλει πειράματα, αλλά σταθερότητα και σιγουριά

Reporter.gr Newsroom
Στα τρέχοντα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας - όπως η επιστολική ψήφος, η συνταγματική αναθεώρηση, οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας, οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των «200» στην Καισαριανή, αλλά και τα ευρήματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων - αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «10′ με τόνο».  

Αρχικά, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, σημείωσε: «Όλοι μας είδαμε ανθρώπους, είδαμε Έλληνες εν πάση περιπτώσει, με ένα σ΄ αυτές τις φωτογραφίες, με ένα καθαρό βλέμμα να βαδίζουν προς την εκτέλεσή τους. Και είναι πολύ θετικό το ότι καταφέραμε με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και να περιέλθουν αυτά στη χώρα μας, γιατί είναι η συλλογική μας ιστορία.

Προφανώς στιγμές ηρωισμού όπως αυτή αλλά κι άλλες πικρών λαθών θα έλεγα, που πλήρωσε η χώρα. Καλό είναι με αφορμή αυτό, να σκεφτόμαστε ότι ζούμε σε εποχές σήμερα, όπου το ερώτημα δεν είναι ελευθερία και αγώνες με κόστος την ίδια τη ζωή μας ή κυριαρχία των ναζί. Η εποχή μας έχει κρίσιμα, πολύ κρίσιμα ερωτήματα, όχι τέτοιου τύπου. Και τα ερωτήματα αυτά είναι η κοινή πρόοδος όλων μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Η κα Σδούκου τόνισε επίσης ότι παρατηρείται πολωμένο κλίμα εντός και εκτός Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία επιθυμεί να βλέπει συζήτηση για ουσιώδη πολιτικά ζητήματα. Επιπλέον, με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας, όπως η διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον, οι ανακαινίσεις σε νοσοκομεία, ΤΕΠ και Κέντρα Υγείας πανελλαδικά, η ευκολότερη πρόσβαση και το ψηφιακό κλείσιμο ραντεβού, καθώς και ο διπλασιασμός των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία σε σχέση με το 2019, από τέσσερα δισεκατομμύρια σε οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ.

Σχετικά με τον υπουργό Υγείας, η ίδια υπογράμμισε: «Ο κύριος Γεωργιάδης δεν κάνει κάποιο σόου, δεν πηγαίνει στα νοσοκομεία για να δώσει κάποιο σόου. Όπως έχω ακούσει, αυτό που κάνει είναι να πηγαίνει να δει την κατάσταση στα νοσοκομεία, να εγκαινιάσει μια σειρά από έργα, μεγάλα έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης που γίνονται επί των ημερών του, επί των ημερών της κυβέρνησης αυτής. Αν κάποιοι δεν επιθυμούν αυτό το έργο να φαίνεται, είναι δικό τους πρόβλημα».

Αναφερόμενη στην επιστολική ψήφο, τόνισε: «Όπως γίνεται και με τη συνταγματική αναθεώρηση, ακριβώς επειδή αυτά τα θέματα, όπως λέτε, απαιτούν βήματα ρεαλισμού και βήματα συνεννόησης, προφανώς θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον διάλογο τον ξεκίνησε ο κ. Λιβανός, θα τον συνεχίσει και ευελπιστούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πάει την Ελλάδα μπροστά».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι «πολλοί πολίτες που είχαν δυσαρεστηθεί αρχίζουν να επιστρέφουν, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά για την κυβέρνηση και ο κόσμος πάντα θέλει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει, ενώ υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει καθημερινά και να δίνει λύσεις».

Η ίδια επεσήμανε: «Όταν έρχεται η ώρα της επιλογής, ο κόσμος θέλει σταθερότητα, δεν θέλει πειράματα, θέλει σιγουριά για το σπίτι, για την επιχείρηση και τα παιδιά του. Και φαίνεται από την δημοσκόπηση αυτή ότι οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση ανεβαίνουν. Αναγνωρίζει ότι κάτι κινείται, δουλειές ανοίγουν, η ανεργία πέφτει, επενδύσεις έρχονται. Το κράτος γίνεται πιο ψηφιακό».

Κλείνοντας, η κα Σδούκου τόνισε: «Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο και απέχουμε 14-15 μήνες από τις εκλογές, έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε πολιτικές και να διορθώσουμε υπαρκτά λάθη και τα εκλογικά διλήμματα. Θεωρώ ότι δεν έχουν μπει ακόμη. Όταν μπουν, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πιο ευνοϊκό για μας».

