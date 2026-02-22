Αεροδρόμιο Μακεδονία: Αναστάτωση με μεθυσμένο επιβάτη που επιτέθηκε σε αστυνομικό

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, μετά από επεισόδιο που προκάλεσε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το αεροσκάφος προσέγγιζε τη Θεσσαλονίκη από ευρωπαϊκή πόλη. Ο 30χρονος κινούνταν στον διάδρομο του αεροσκάφους υπό εμφανή μέθη, ενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, ενώ αρνιόταν να υπακούσει στις εντολές τόσο του πληρώματος όσο και του πιλότου.

Μετά την προσγείωση, ο άνδρας οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνεχίζοντας την προκλητική του συμπεριφορά εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς, προκαλώντας ταυτόχρονα τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.