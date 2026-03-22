Ο Τσακ Νόρις δεν πέθανε, έδωσε άδεια στον εαυτό του να ξεκουραστεί - Τα καλύτερα ανέκδοτα που μας... άφησε

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Τσακ Νόρις, πρωταθλητής πολεμικών τεχνών που εξελίχθηκε σε εμβληματικό αστέρα ταινιών δράσης και πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά Walker, Texas Ranger, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

«Για τον κόσμο ήταν ένας καλλιτέχνης πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας υπέροχος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας», έγραψε στην ανακοίνωση του θανάτου του η οικογένειά του και πρόσθεσε:

«Έζησε με πίστη, σκοπό και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και άφησε ισχυρό αποτύπωμα».

Ένας σταρ δράσης

Ως σταρ δράσης, διέθετε αυθεντικότητα που λίγοι μπορούσαν να ανταγωνιστούν. Εμφανίστηκε δίπλα στο θρυλικό Bruce Lee στην ταινία “The Way of the Dragon”, ενώ ήταν και ο ίδιος κορυφαίος αθλητής με μαύρες ζώνες σε πολλές πολεμικές τέχνες μεταξύ των οποίων: τζούντο, Brazilian Jiu-Jitsu, καράτε, ταεκβοντό, Tang Soo Do και Chun Kuk Do (η τέχνη του Bruce Lee).

Υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός τη δεκαετία του 1970 και του 1980, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως: “The Delta Force”, “Missing in Action”, “The Octagon”, “Lone Wolf McQuade” και “Code of Silence”.

Η επανεμφάνιση

Το 2012 επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη συμμετέχοντας στο “The Expendables 2” του Sylvester Stallone, έπειτα από επταετή απουσία.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Norris, δεν ενσωμάτωνε τόσο έντονα το χιούμορ στο στυλ του, όσο άλλοι σταρ δράσης, όπως οι Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis και Jackie Chan. Ωστόσο, παρέμεινε η κατεξοχήν επιλογή για όσους αναζητούσαν έναν «αυθεντικά αμερικανικό» ήρωα δράσης.

Το 1984 πρωταγωνίστησε στο “Missing in Action”, το οποίο επικεντρωνόταν στη διάσωση Αμερικανών αιχμαλώτων πολέμου στο Βιετνάμ. Η ταινία είχε προσωπική σημασία, καθώς ο μικρότερος αδελφός του είχε σκοτωθεί στον πόλεμο και ο Norris αφιέρωσε τη σειρά στη μνήμη του.

Καθώς η κινηματογραφική του καριέρα υποχωρούσε, στράφηκε επιτυχημένα στην τηλεόραση με τη σειρά «Walker, Texas Ranger» (1993–2001), επαναλαμβάνοντας το ρόλο και σε τηλεταινίες.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από διαδικτυακά memes που του απέδιδαν υπερφυσικές ικανότητες, ενώ εμφανίστηκε και σε διαφημίσεις εξοπλισμού γυμναστικής και εξέφρασε ανοιχτά τις συντηρητικές πολιτικές του απόψεις.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής συντηρητικών πολιτικών και συγγραφέας βιβλίων με θρησκευτικό και πατριωτικό περιεχόμενο.

Τα πιο χαρακτηριστικά ανέκδοτα με τον Chuck Norris

Ο Τσακ Νόρις δεν πέθανε, έδωσε άδεια στον εαυτό του να ξεκουραστεί.

Ο Τσακ Νόρις έχει βάλει κουρτίνες στα Windows.

Όταν ο Chuck Norris εκτέθηκε στον κοροναϊό, ο ιός στάλθηκε σε απομόνωση.

Κάθε χρόνο, η γρίπη παίρνει ένα εμβόλιο Chuck Norris.

Όταν ο Τσακ Νόρις βάζει το χέρι του στην πρίζα, το ρεύμα παθαίνει ηλεκτροπληξία.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά με έναν μεγεθυντικό φακό, τη νύχτα.

Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζεται στον καθρέφτη, δεν υπάρχει αντανάκλαση. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας.

Ο Τσακ Νόρις δαγκώθηκε κάποτε από μια κόμπρα. Μετά από πέντε αγωνιώδεις ημέρες, η κόμπρα πέθανε.

Όταν ο Τσακ Νόρις πατάει ένα Lego, το Lego κλαίει.

Ο Τσακ Νόρις γνωρίζει το τελευταίο ψηφίο του αριθμού π.

Το Σινικό Τείχος της Κίνας χτίστηκε για να εμποδίσει τον Τσακ να εισέλθει στην Κίνα. Δυστυχώς, το πείραμα ήταν ανεπιτυχές.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το μηδέν.

Αν γράψετε «Chuck Norris» στις εξετάσεις σας, θα γίνετε δεκτός σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο.

Ο Τσακ Νόρις κάποτε παρήγγειλε ένα Big Mac στο Burger King και το πήρε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8g29dt8tmp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κλωτσιά του Τσακ Νόρις με το U-turn είναι η αγαπημένη μέθοδος θανατικής ποινής σε 16 πολιτείες.

O Tσακ Νόρις λέει «έλα ντε» και το «ντε» έρχεται.

Ο Tσακ Νόρις βγάζει άσσο από αμάνικο πουκάμισο.

Ο Tσακ Νόρις έχασε τη παρθενιά του πριν τον πατέρα του.

Ο Tσακ Νόρις πίνει internet cafe!

Όταν ο Νώε έφτιαχνε την κιβωτό, ο Τσακ Νόρις ήταν σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο Tσακ Νόρις πήγε στον ήλιο και κάθισε δύο βράδια.

Ο Tσακ Νόρις μπορεί να «ξε – χτυπήσει» μια ομελέτα και να την ξανακάνει αυγό.

Ο Τσακ Νόρις έχει φωτογραφίες της Ακρόπολης, όταν ήταν ακόμα οικόπεδο.

Όταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ ανακάλυψε το τηλέφωνο βρήκε δύο αναπάντητες από τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις έραψε το Σχιστό.

Μια φορά ο Τσακ Νόρις σκόνταψε και έπεσε κάτω όρθιος.

Όταν ο Κολόμβος ανακάλυπτε την Αμερική ο Τσακ Νόρις έβλεπε NBA.

Ο Ησαϊας χορεύει Τσακ Νόρις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8n6v4nwq7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει κάμψεις, σπρώχνει τη Γη πάνω – κάτω…

Όταν ο Τσακ Νόρις ρίχνει το μπούμεράγκ του, αυτό φοβάται να γυρίσει πίσω.

Όταν ο Τσακ Νόρις πάει να φάει σε εστιατόριο, οι σερβιτόροι του αφήνουν πουρμπουάρ.

Ο Τσακ Νόρις βρήκε ορθογραφικό λάθος στο λεξικό του Μπαμπινιώτη.

Ο Τσακ Νόρις δε μεγαλώνει! Απλά ανεβαίνει level.

Τα φαντάσματα μαζεύονται γύρω από τη φωτιά και λένε ιστορίες του Τσακ Νόρις.

Ο Ιησούς μπορεί να περπάτησε πάνω στην θάλασσα αλλά ο Τσακ Νόρις κολύμπησε στην ξηρά.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά, τρίβοντας δύο παγάκια.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στον ακέφαλο καβαλάρη.

Μπορεί εσύ να μην την παλεύεις, αλλά ο Τσακ Νόρις την παλεύει πάντα.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διασπάσει το άτομο… με τα δόντια του.

Ο Τζακ Μπάουερ ισχυρίστηκε πως κάποτε σκότωσε 100 άτομα και μετά του τελείωσαν οι σφαίρες. Ο Τσακ Νόρις κάποτε έριξε 100 σφαίρες και μετά του τελείωσαν τα άτομα.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποντο από την γραμμή των βολών.

Πως ψαρεύει ο Τσακ Νόρις; «Εσύ, εσύ και εσύ… έξω».

Γιατί δεν υπάρχει ζωή στον Άρη; Γιατί ο Τσακ Νόρις είναι ΠΑΟΚ…

Ο Τσακ Νόρις έδωσε άδεια στη… σημαία.

Ο Τσακ Νόρις βάφτισε τον νονό του…

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να πιεί γάλα από το… γαλακτομπούρεκο.

Όταν ο Τσακ Νόρις πηγαίνει για τρέξιμο, φοράει ένα ζευγάρι Puma ζωντανά.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να αφήσει δαγκωματιά στο νερό.

Ο Τσακ Νόρις έπαιξε μια φορά Ρωσική Ρουλέτα με γεμάτο όπλο και κέρδισε.

Ο Τσακ Νόρις κούναγε την κούνια που τον κούναγε!

Ο Τσακ Νόρις πέταξε το μήλο στον Νεύτωνα.

Ο Τσακ Νόρις όχι μόνο ανακάλυψε το αεικίνητο αλλά του έχει ήδη αλλάξει δύο φορές δίσκο – πλατό.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να «σπάσει» στο μπιλιάρδο χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λευκή μπάλα… ούτε καν τη στέκα.

Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι η ενέργεια που υπήρξε κατά τη διάρκεια του Big Bang είναι περίπου ίση με 1 ΣΚτΤΝ (Στριφογυριστή Κλωτσιά του Τσακ Νόρρις)

Το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί… ο Τσακ όχι.

Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τα πορτοκάλια, αυτά γίνονται χυμός.

Όταν ο Τσακ γυμνάζεται το μηχάνημα δυναμώνει.

Οι μπότες κάποιων καουμπόηδων είναι φτιαγμένες από αληθινό δέρμα. Οι καουμπόικες μπότες του Τσακ Νόρις είναι φτιαγμένες από αληθινούς καουμπόηδες.

Ο Τσακ Νόρις συνδέεται στο ίντερνετ με σύνδεση «τσακ μπαμ».

Το οξυγόνο χρειάζεται τον Τσακ για να ζήσει.

Ο Τσακ Νόρις όταν κοιμάται δεν βλέπει όνειρα, τα όνειρα βλέπουν τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που χτύπησε το… ρεύμα.

Ο Τσακ Νόρις έκανε προσπέραση…. σε καρουζέλ.

Ο Τσακ Νόρις δε φοράει γυαλιά ηλίου. Ο ήλιος φοράει γυαλιά «Τσακ Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει ρολόι, γιατί αυτός αποφασίζει τι ώρα είναι.

Ο Τσακ Νορις έγραψε το βιβλίο Guiness.

Ο Τσακ Νορις τερμάτισε το Guitar Hero με μπουζούκι.

Ο Τζακ Νορις όταν εκτελούσαν μια συν μια βολές στο μπάσκετ χτυπούσε κατευθείαν τη δεύτερη.

Αρχιμήδης: «Εύρηκα», Τσακ Νόρις: «Άργησες».

Το άλογο του Τσακ Νόρις έχει 500 αυτοκίνητα.

Ο Τσακ Νόρις έχει δει τον Johnnie Walker να κάθεται.

Ο Τσακ Νόρις κρατάει ενός λεπτού σιγή σε 30 δευτερόλεπτα.

Ο Τσακ Νόρις κάποτε έφαγε μια τούρτα πριν προλάβουν να του πουν οι φίλοι του ότι ήταν μέσα και μια στριπτιζέζ.

Όταν πέφτει ο Τσακ Νόρις τα άστρα κάνουν μια ευχή.

Ο Τσακ Νόρις φέρνει εξάρες με ένα ζάρι.

Όταν ο άνθρωπος έφαγε κρέας για πρώτη φορά, ο Τσακ Νόρις είχε ήδη χοληστερίνη.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κάνει forward στο ραδιόφωνο.

Ο Τσακ Νόρις σκίζει σελίδες του ίντερνετ.

Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει. Ο Τσακ Νόρις όχι.

Το σπίτι του Τσακ Νόρις δεν έχει πόρτες. Περνάει από τους τοίχους.

Ο Τσακ Νόρις ξέρει «ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος».

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να χειροκροτήσει με ένα χέρι.

Ο Τσακ Νόρις τρώει «μαλλί του γέρου».

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να φάει σούπα με πιρούνι.

Ο Τσακ Νόρις απέναντι σε 7 κακούς βγάζει το εξάσφαιρο. Ο 7ος πεθαίνει από σεβασμό.

Όταν ο Zuckerberg δημιούργησε το Facebook βρήκε αίτημα φιλίας από τον Τσακ Νόρις.

O Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει laptop της apple με το μήλο… ολόκληρο.

Όταν ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τις 10 εντολές χαραγμένες σε πέτρινες πλάκες, ο Τσακ Νόρις τις είχε ήδη σε φλασάκι.

Το νερό πνίγεται αν μείνει για πολλά δευτερόλεπτα μέσα στον Τσακ Νόρις.

Ο σατανάς είδε τον Τσακ Νόρις και έκανε τον σταυρό του.