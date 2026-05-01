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Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκαν όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής
Magazino
20:10 - 01 Μάι 2026

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκαν όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής

Reporter.gr Newsroom
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Όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης Μπιενάλε της Βενετίας υπέβαλαν την παραίτησή τους, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, μόλις μία εβδομάδα μετά τη γνωστοποίηση ότι δεν θα απονεμηθούν βραβεία σε καλλιτέχνες από τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η Μπιενάλε δεν έδωσε εξηγήσεις για την ομαδική αποχώρηση της επιτροπής, γεγονός που εντείνει την κρίση γύρω από ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά φεστιβάλ παγκοσμίως, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνιά του στις 9 Μαΐου.

Η πενταμελής επιτροπή, με επικεφαλής τη Βραζιλιάνα επιμελήτρια Σολάνζ Φαρκάς, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι, επικαλούμενη την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα βράβευε έργα από χώρες των οποίων οι ηγέτες διώκονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στην πράξη, αυτό αφορά τη Ρωσία και το Ισραήλ, καθώς έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω της Ουκρανίας και για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ Ισραηλινός καλλιτέχνης που συμμετέχει στη διοργάνωση, ο γλύπτης Μπέλου Σιμιόν Φαϊνάρου, έκανε λόγο για διακρίσεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Η φετινή διοργάνωση είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων από τον Μάρτιο, όταν ανακοινώθηκε ότι η Ρωσία θα επιστρέψει στην έκθεση για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η ιταλική κυβέρνηση είχε αντιδράσει έντονα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τη Μπιενάλε, ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, εάν επανερχόταν το ρωσικό περίπτερο.

Παρά τις πιέσεις, η διοίκηση της Μπιενάλε επέμεινε ότι η διοργάνωση παραμένει χώρος διεθνούς συνύπαρξης χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς λογοκρισία.

Στο μεταξύ, το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού έστειλε επιθεωρητές στη Βενετία για να διερευνήσουν τις διαδικασίες επανένταξης της Ρωσίας, εξετάζοντας πιθανές διοικητικές παρατυπίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ανάκληση της συμμετοχής της.

Η διοργάνωση δεν έχει σχολιάσει την παραίτηση της επιτροπής, επιμένοντας ότι η καλλιτεχνική διαδικασία παραμένει ανεξάρτητη. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ήταν οι Ζόι Μπατ, Ελβίρα Ντιανγκάνι Όσε, Μάρτα Κούζμα και Τζοβάνα Ζαπέρι.

Παράλληλα, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι για πρώτη φορά το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και του Ισραήλ, ενώ τα βραβεία θα απονεμηθούν στο τέλος της έκθεσης τον Νοέμβριο αντί για την αρχική ημερομηνία.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές ποιοι θα απονείμουν τελικά τα κορυφαία βραβεία, τον Χρυσό και τον Αργυρό Λέοντα, καθώς και αν θα επιτραπεί η βράβευση καλλιτεχνών από Ρωσία και Ισραήλ.

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