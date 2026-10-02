Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ανέτρεψε ομόφωνα την Παρασκευή την απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής να αποκλείσει από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου τα δύο κόμματα με αραβική πλειοψηφία, την Κοινή Λίστα και το Ράαμ – Ενωμένη Αραβική Λίστα.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε με ψήφους 7-2 να ακυρώσει και την απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, η οποία ελέγχεται από τον κυβερνητικό συνασπισμό, να απαγορεύσει τη συμμετοχή στις εκλογές του βουλευτή της Κοινής Λίστας Οφέρ Κασίφ.

Ξεχωριστά, ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Νόαμ Σόλμπεργκ, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είχε κρίνει εκ νέου την Πέμπτη ότι ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε παραβιάσει την εκλογική νομοθεσία σε βίντεο που τον εμφάνιζε να επιπλήττει έναν κρατούμενο που είχε καταδικαστεί για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το ισραηλινό εκλογικό δίκαιο, κόμματα και μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να αποκλειστούν από τις βουλευτικές εκλογές εφόσον διαπιστωθεί ότι υποκινούν τον ρατσισμό, αρνούνται την ύπαρξη του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους ή εκφράζουν υποστήριξη σε ένοπλη σύγκρουση εναντίον του Ισραήλ. Οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να επικυρώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από βουλευτές που εκπροσωπούν τα διάφορα κόμματα της Κνεσέτ.

Σε αντίθεση με την απόφαση που είχε λάβει τον περασμένο μήνα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια αποκλεισμού δεν πληρούνταν στην περίπτωση της Κοινής Λίστας, ενός συνασπισμού τριών κομμάτων με αραβική πλειοψηφία, ούτε στην περίπτωση του Ράαμ, ενός κόμματος με ιστορικά ισλαμιστικό προσανατολισμό.

Το Ράαμ περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του και τον πρώην βουλευτή του κόμματος «Γες Ατίντ», Γιοάβ Σεγκάλοβιτς, ο οποίος συμμετείχε στην κυβέρνηση της περιόδου 2021-2022, τη λεγόμενη «κυβέρνηση της αλλαγής». Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται και στο ρεπορτάζ των Times of Israel, που αναφέρει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής για τον αποκλεισμό των αραβικών κομμάτων.

Παρότι και οι εννέα δικαστές εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους για τα «εξοργιστικά σχόλια και τις ενέργειες» του Κασίφ, μόνο οι δικαστές Ντέιβιντ Μιντς και Άλεξ Στάιν έκριναν ότι αυτά συνιστούσαν «κρίσιμη μάζα» αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσε να τεκμηριώσει ότι ο βουλευτής υποστηρίζει τον ένοπλο αγώνα εναντίον του κράτους, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η αρχική απόφαση για τον αποκλεισμό των δύο αραβικών κομμάτων

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή είχε ψηφίσει τον περασμένο μήνα υπέρ προτάσεων που είχαν καταθέσει δεξιές πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων το Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κόμμα «Οτζμά Γεχουντίτ» του Μπεν Γκβιρ, για τον αποκλεισμό του Ράαμ, της Κοινής Λίστας, καθώς και των Οφέρ Κασίφ και Σάμι Αμπού Σαχαντέχ, επικεφαλής της εθνικιστικής πτέρυγας «Μπαλάντ» της Κοινής Λίστας.

Ο Αμπού Σαχαντέχ απέσυρε την υποψηφιότητά του πριν από την απόφαση της Παρασκευής. Προηγήθηκε ενημέρωσή του την Πέμπτη από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ισαάκ Αμίτ, ότι υπήρχε πλειοψηφία μεταξύ των δικαστών υπέρ του αποκλεισμού του από την εκλογική διαδικασία. Το κόμμα «Μπαλάντ» ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο Αμπού Σαχαντέχ θα παραμείνει επικεφαλής του.

Η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το μετεκλογικό τοπίο

Τα σιωνιστικά κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και οι Δημοκρατικοί, που τοποθετούνται στην Αριστερά, είχαν ταχθεί υπέρ του αποκλεισμού του Αμπού Σαχαντέχ, επικαλούμενα άρθρο που είχε γράψει στις 8 Οκτωβρίου 2023 και το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές του, εξέφραζε υποστήριξη στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ μία ημέρα νωρίτερα.

Ο Αμπού Σαχαντέχ έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη συγγραφή του άρθρου, ενώ έχει αρνηθεί ότι μέσω αυτού κάλεσε σε ένοπλο αγώνα κατά του Ισραήλ. Η υπόθεσή του εξετάστηκε ξεχωριστά από εκείνες των δύο κομμάτων και του Κασίφ.

Το σκληροπυρηνικό κόμμα της αντιπολίτευσης «Γισραέλ Μπεϊτένου», του βουλευτή Αβίγκντορ Λίμπερμαν, είχε επίσης ψηφίσει υπέρ του αποκλεισμού του Κασίφ, της Κοινής Λίστας και του Ράαμ. Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Παρασκευή, το κόμμα δήλωσε:

«Όσο ο Αμπού Σαχαντέχ παραμένει επικεφαλής του κόμματος Balad και εκπρόσωποι του κόμματός του βρίσκονται στην Κνεσέτ, μια τρομοκρατική οργάνωση εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο. Πρέπει να θέσουμε το Balad εκτός νόμου».

Παράλληλα, μολονότι οι περισσότεροι ηγέτες του σιωνιστικού μπλοκ που αντιτίθεται στον Νετανιάχου έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να σχηματίσουν κυβέρνηση που θα στηρίζεται στην υποστήριξη αραβικών κομμάτων, οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι, χωρίς μετακινήσεις βουλευτών από το μπλοκ του Νετανιάχου, η συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας παραμένει δύσκολη.