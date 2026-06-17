Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

Η έκθεση “Συνομιλίες” (Conversations) στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ού αιώνα.

Η Ζερμέν Ρισιέ (Germaine Richier) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ανανεωτικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ού αιώνα. Μαθήτρια του Antoine Bourdelle και κληρονόμος της μεγάλης γαλλικής γλυπτικής παράδοσης, ανέπτυξε μια προσωπική εικαστική γλώσσα που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Άνθρωποι, ζώα, έντομα, φυτά και μυθολογικές αναφορές συνυπάρχουν στα έργα της, συνθέτοντας έναν κόσμο όπου τα όρια ανάμεσα στα είδη και τις μορφές παραμένουν διαρκώς ανοιχτά. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr