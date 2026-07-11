Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Η Λίντα Νόσκοβα νίκησε την Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7, 6-3 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της, στον αμιγώς τσεχικό τελικό του Wimbledon που διεξήχθη το Σάββατο.

Αφού κυριάρχησε στο πρώτο σετ με 6-2 και προηγήθηκε με 5-2 στο δεύτερο, η Νο 9 του ταμπλό Νόσκοβα είδε πέντε championship points να χάνονται, καθώς η Νο 10 Μούχοβα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή και κατέκτησε το σετ με 7-5.

Ωστόσο, η 21χρονη Νόσκοβα ανασυντάχθηκε στο τρίτο σετ, άντεξε στην πίεση και εξασφάλισε τον τίτλο στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό Grand Slam.

Με αυτή τη νίκη, η Νόσκοβα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η νεότερη πρωταθλήτρια του Wimbledon στο απλό γυναικών μετά τη συμπατριώτισσά της Πέτρα Κβίτοβα, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2011 σε ηλικία 21 ετών και 116 ημερών.

Η αναμέτρηση στο Centre Court ήταν ήδη ιστορική, καθώς αποτέλεσε την πρώτη φορά στην Open Era που δύο αθλήτριες εκπροσωπώντας την Τσεχική Δημοκρατία αναμετρήθηκαν σε τελικό Grand Slam στο απλό.

Παράλληλα, το κοινό του Λονδίνου παρακολούθησε έναν σπάνιο τελικό μεταξύ δύο αθλητριών της ίδιας χώρας και τον πρώτο στο All England Club μετά τον εμβληματικό αμερικανικό τελικό του 2009, όταν η Σερένα Γουίλιαμς επικράτησε της αδελφής της, Βίνους Γουίλιαμς.