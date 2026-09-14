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Κάρνεϊ: Επιδιώκουμε στενότερους δεσμούς αλλά όχι ένταξη στην ΕΕ
Ειδήσεις
12:42 - 14 Σεπ 2026

Κάρνεϊ: Επιδιώκουμε στενότερους δεσμούς αλλά όχι ένταξη στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε την Κυριακή (14/9) ότι δεν επιδιώκει την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλει να διαμορφώσει πολύ στενότερους δεσμούς με το μπλοκ, καθώς ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Στρασβούργο, εν μέσω κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

«Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Αυτό που επιδιώκουμε -και για το οποίο θα ξεκινήσουμε συζητήσεις- είναι μια μοναδική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες και διαθέτουμε πολύ συμπληρωματικά πλεονεκτήματα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το POLITICO, ο Κάρνεϊ θα μιλήσει αυτή την εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και θα παραστεί την Τετάρτη (16/9) στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ - ένα νέο καθεστώς, διαφορετικό από τις υφιστάμενες κατηγορίες ένταξης.

Αξιωματούχοι έχουν συζητήσει την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως τα κρίσιμα ορυκτά, το εμπόριο, η εκπαίδευση και οι πολιτιστικές ανταλλαγές, οι ψηφιακές υποδομές και η ασφάλεια στην Αρκτική.

Το χρονικό της επιδείνωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Επισημαίνεται ότι η στροφή αυτή από τη μεριά του Κάρνεϊ προς την Ευρώπη έρχεται έπειτα από μήνες ολοένα και πιο τεταμένων εμπορικών σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς ύψους 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα, αλκοολούχα ποτά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι η κίνηση αυτή προκάλεσε την επιβολή αντίμετρων από την Οτάβα και τελικά την αναστολή των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά από αυτό που ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε «άδικες» απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής από την πλευρά των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα προκαλέσει την Οτάβα αναφορικά με την καναδική κυριαρχία - από το να χαρακτηρίζει τον Καναδά ως πιθανή «51η πολιτεία» των ΗΠΑ έως την εντολή για μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» για χρήση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι ο Καναδάς θα κάνει το ντεμπούτο του στη Eurovision το 2027, ενώ θα φιλοξενήσει επίσης σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά στο Μόντρεαλ στις 29 και 30 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει την πρόταση του Κάρνεϊ για καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους», ενώ τμήματα της υφιστάμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά εξακολουθούν να αναμένουν την επικύρωσή τους σε αρκετές χώρες-μέλη.

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