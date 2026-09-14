ΕΛΣΤΑΤ: Νέα επιβάρυνση στο μισθολογικό κόστος το β’ τρίμηνο κατά 4%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2026.

Ειδικότερα:

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2026, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 4,0% έναντι αύξησης 10,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 προς το Β΄ τρίμηνο του 2024.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2026, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 9,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2025 προς το Β΄ τρίμηνο του 2024.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2026, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 10,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 προς το Β΄ τρίμηνο 2024.

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2008 - Β΄ τρίμηνο 2026 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργάσιμων ημερών), ενώ στα Γραφήματα 2, 3 και 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Β΄ τρίμηνο των ετών 2008 - 2026. Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση επανυπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση διαφέρει από εκείνη που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις.