ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Νέα επιβάρυνση στο μισθολογικό κόστος το β’ τρίμηνο κατά 4%
Εργασιακά
12:18 - 14 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα επιβάρυνση στο μισθολογικό κόστος το β’ τρίμηνο κατά 4%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2026.

Ειδικότερα:

  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2026, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 4,0% έναντι αύξησης 10,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 προς το Β΄ τρίμηνο του 2024.
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2026, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 9,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2025 προς το Β΄ τρίμηνο του 2024.
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2026, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 10,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2025 προς το Β΄ τρίμηνο 2024.

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2008 - Β΄ τρίμηνο 2026 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργάσιμων ημερών), ενώ στα Γραφήματα 2, 3 και 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Β΄ τρίμηνο των ετών 2008 - 2026. Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση επανυπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση διαφέρει από εκείνη που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

elstat_289d52cf761eca5b.png

elstat_1_e318bfa5f3c9b471.png

elstat_2_c8b99a093cc5b15d.png

elstat_3_737c42c7f0834afe.png

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 12:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AI-Υπέρ της επιβράδυνσης και ο Άλτμαν: «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο»
Ειδήσεις

AI-Υπέρ της επιβράδυνσης και ο Άλτμαν: «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο»

Θα δώσουμε Patriot στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να χτυπάει ελληνικά δεξαμενόπλοια;
Ανεμοδείκτης

Θα δώσουμε Patriot στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να χτυπάει ελληνικά δεξαμενόπλοια;

Παπασταύρου: Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Πολιτική

Παπασταύρου: Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Άλμα» 10% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

«Άλμα» 10% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,9 δισ. ευρώ οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2024
Περιβάλλον

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,9 δισ. ευρώ οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 1,2% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 1,2% στο δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο

Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στα ύψη στέγαση και καύσιμα
Οικονομία

Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στα ύψη στέγαση και καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
14/09/2026 - 15:05

Πιερρακάκης: Η εποχή για τράπεζες «χωρίς σύνορα» και μεγάλα ευρωπαϊκά deals είναι εδώ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
14/09/2026 - 15:01

Μαθητές χωρίς βασικές δεξιότητες, ενήλικες-θύματα των fake news

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:54

ΔΟΕ: Πάνω από 8.500 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία με το «καλημέρα»

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:50

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:31

Chevron: Νέα ανοίγματα από Ελλάδα μέχρι Αργεντινή – Πού αναζητά επενδύσεις

Νομίσματα
14/09/2026 - 14:23

Ανθεκτικά τα crypto παρά τις διεθνείς πιέσεις – Μια «ανάσα» από τα $78.000 το Bitcoin

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/09/2026 - 14:20

Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, ζήσε μία VIP εμπειρία ταχύτητας στο Las Vegas

Ειδήσεις
14/09/2026 - 14:14

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Σ2 Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων λόγω τεχνικών εργασιών

Πολιτική
14/09/2026 - 14:00

Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: Έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» στις δηλώσεις του

Ειδήσεις
14/09/2026 - 13:43

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 13:35

Coca-Cola Τρία Έψιλον και Γιατροί του Κόσμου: 12.000 γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Εργασιακά
14/09/2026 - 13:30

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 5.000 πολίτες συμμετείχαν στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 13:27

Στα $107 το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία - «Εκτόξευση» 5% στο φυσικό αέριο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/09/2026 - 13:26

Στουρνάρας: Fake news οι φήμες για υπερδανεισμό και συστημικό κίνδυνο μεγάλης ελληνικής εταιρείας

Πολιτική
14/09/2026 - 13:09

«Too much» ακόμα και για τη Θάτσερ ο Μαρινάκης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 12:58

Γερμανία: Πρωτιά CDU στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας – «Εκρηκτική» άνοδος της AfD

Ειδήσεις
14/09/2026 - 12:42

Κάρνεϊ: Επιδιώκουμε στενότερους δεσμούς αλλά όχι ένταξη στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 12:41

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 12:30

Για 3η χρονιά η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Μουσική, ποδήλατο, yoga, skate, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη

Εργασιακά
14/09/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα επιβάρυνση στο μισθολογικό κόστος το β’ τρίμηνο κατά 4%

Ειδήσεις
14/09/2026 - 12:18

AI-Υπέρ της επιβράδυνσης και ο Άλτμαν: «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο»

Πολιτική
14/09/2026 - 12:04

Παπασταύρου: Κανείς δε θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ανεμοδείκτης
14/09/2026 - 12:04

Θα δώσουμε Patriot στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να χτυπάει ελληνικά δεξαμενόπλοια;

Πολιτική
14/09/2026 - 12:03

Το ΥΠΕΞ δεν ξεχνά τον Γιάννο Κρανιδιώτη: Η παρακαταθήκη του οδηγός για την ελληνική εξωτερική πολιτική

Πολιτική
14/09/2026 - 11:49

Κικίλιας: Ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων

Ειδήσεις
14/09/2026 - 11:40

Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Ανεμοδείκτης
14/09/2026 - 11:35

Σαν πας στο Καστελλόριζο και ...δεν ξαναγυρίσεις

Υγεία
14/09/2026 - 11:29

1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους»

Πολιτική
14/09/2026 - 11:21

Επίτροπος Ενέργειας σε Μανιάτη: Τα ηλιακά θερμικά είναι τεράστια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί

Πολιτική
14/09/2026 - 11:19

Αποστολάκη: Αβεβαιότητα για οφειλές, δόσεις και τόκους χιλιάδων δανειοληπτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ