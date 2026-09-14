Γερμανία: Πρωτιά CDU στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας – «Εκρηκτική» άνοδος της AfD

Η συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) παρέμεινε η ισχυρότερη πολιτική δύναμη σε επίπεδο περιφερειών στο βορειοδυτικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (14/9), μετά τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή.

Όπως τονίζει η Deutsche Welle, οι εκλογές της Κυριακής (13/9) προσέλκυσαν ασυνήθιστα μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θεωρήθηκαν ως ένα μέτρο της απήχησης της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις τοπικές εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ την περασμένη εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κάτω Σαξονία

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα αναμένεται να αποτελέσει ανακούφιση για τον πιεζόμενο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς το CDU κατέλαβε την πρώτη θέση με 27,2% των ψήφων, καταγράφοντας ωστόσο πτώση σε σχέση με το 31,7% που είχε λάβει στις τελευταίες τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, το 2021.

Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι οποίοι ηγούνται της κυβερνητικής συμμαχίας σε επίπεδο κρατιδίου, κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 24,6%, σημειώνοντας επίσης σημαντική πτώση από το 30% που είχαν συγκεντρώσει το 2021.

Ακολούθησε το AfD με 15,9%, υπερτριπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε καταγράψει στις εκλογές του 2021.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι συμμετέχουν ως μικρότερος εταίρος στην κυβερνητική συμμαχία του κρατιδίου, συγκέντρωσαν 14,1%, έναντι 15,9% το 2021.

Την κατάταξη συμπλήρωσαν το κόμμα της Αριστεράς με 6 και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) με 3,7%.

Υψηλή συμμετοχή στην Κάτω Σαξονία

Περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, στις οποίες η συμμετοχή ανήλθε στο 64,6%, σημαντικά υψηλότερα από το 57% που είχε καταγραφεί στις εκλογές του 2021.

Τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο το κρατίδιο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει η Deutsche Welle, η εν λόγω αναμέτρηση στην Κάτω Σαξονία θεωρήθηκε όχι μόνο δοκιμασία της διάθεσης των ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών για το κρατίδιο την επόμενη χρονιά, αλλά και βαρόμετρο για την τρέχουσα εκλογική δυναμική του AfD στα δυτικά κρατίδια της Γερμανίας, όπου το ακροδεξιό κόμμα έχει μικρότερη απήχηση σε σύγκριση με τα ανατολικά.

Η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση στην Κάτω Σαξονία πραγματοποιήθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν από τις επόμενες εκλογές σε κρατίδιο, αυτή τη φορά στο ανατολικό Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς και στις εκλογές στο κρατίδιο-πόλη του Βερολίνου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς το AfD εκτιμάται ότι θα καταγράψει σημαντική άνοδο, ενώ το CDU κινείται δημοσκοπικά μόλις στο 7%.