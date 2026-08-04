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Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης
Magazino
13:20 - 04 Αυγ 2026

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής Δημήτρης Ξανθάκης, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι. Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στο μουσικό στερέωμα, υπηρέτησε με αφοσίωση το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι και παρέμεινε πιστός στις αξίες του είδους που εκπροσώπησε.  

Η χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, η εκφραστική του δύναμη και η συνέπεια στις ερμηνείες του τον ανέδειξαν σε έναν από τους σημαντικότερους συνεχιστές της μεγάλης λαϊκής παράδοσης. Πολλοί τον χαρακτήρισαν άξιο εκπρόσωπο της «σχολής» του Στέλιου Καζαντζίδη, χάρη στη σταθερότητα και το ιδιαίτερο ύφος με το οποίο προσέγγιζε το λαϊκό ρεπερτόριο.

Στην πολυετή πορεία του στο ελληνικό πεντάγραμμο ερμήνευσε δεκάδες τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, μεταξύ των οποίων τα «Μια λεπτομέρεια», «Δεν είσαι αγάπη» και «Το ένα ποτήρι πάνω στ’ άλλο». Σημαντικό σταθμό στη δισκογραφία του αποτέλεσε και η συλλογή «Εγώ Μπεκρής – 36 Επιτυχίες», στην οποία συγκεντρώθηκαν ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες του.

Με τον θάνατό του, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη που παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στο είδος του, υπηρετώντας το με αυθεντικότητα και πάθος και αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή μουσική κληρονομιά.

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