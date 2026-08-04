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Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.
Ειδήσεις
13:29 - 04 Αυγ 2026

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ο ιδρυτής της Revolut, Νικ Στορόνσκι, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την αγορά ενός υπερπολυτελούς σκάφους αξίας 350 εκατ. ευρώ. Η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μεσιτείας πολυτελών yachts Cecil Wright & Partners υποστηρίζει ότι αποκλείστηκε από τη συμφωνία, προκειμένου να μην καταβληθεί η προβλεπόμενη προμήθειά της.  

Η εταιρεία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ισχυριζόμενη ότι ο δισεκατομμυριούχος ολοκλήρωσε απευθείας την αγορά του superyacht, παρακάμπτοντάς την, παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό του σκάφους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, συνεργάτης του family office του Νικ Στορόνσκι είχε απευθυνθεί στην Cecil Wright το 2024, αρχικά για την κατασκευή ενός νέου yacht και στη συνέχεια για την αναζήτηση ενός διαθέσιμου σκάφους. Η εταιρεία αναφέρει ότι υπέδειξε το συγκεκριμένο yacht μήκους 102 μέτρων, το οποίο βρισκόταν υπό κατασκευή στο γερμανικό ναυπηγείο Lürssen.

Το πολυτελές σκάφος διαθέτει, μεταξύ άλλων, γυάλινη πισίνα μήκους 25 ποδιών, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο γυμναστικής με θάλαμο κρυοθεραπείας.

Η Cecil Wright υποστηρίζει ότι δικαιούται προμήθεια ύψους 5% επί της αξίας της συναλλαγής, καθώς θεωρεί πως αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην πώληση, παρότι τελικά δεν συμμετείχε στην ολοκλήρωση της αγοράς.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του family office του Νικ Στορόνσκι απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας την αγωγή «αβάσιμη» και ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξει δικαστική υπεράσπιση.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω του σύνθετου ιστορικού ιδιοκτησίας του yacht. Το σκάφος είχε αρχικά παραγγελθεί από τον Καναδό επιχειρηματία Πάτρικ Ντόβιγκι, στη συνέχεια πέρασε σε ανώνυμο Βραζιλιάνο ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για τραπεζική απάτη, πριν επιστρέψει στον Ντόβιγκι και τελικά καταλήξει στον ιδρυτή της Revolut.

Η Cecil Wright έχει εμπλακεί στην κατασκευή και πώληση ορισμένων από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα yachts διεθνώς, μεταξύ των οποίων και το 99 μέτρων Madame Gu. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Κρις Σέσιλ-Ράιτ, ανέφερε ότι τέτοιου είδους δικαστικές διαμάχες είναι σπάνιες για brokers του κλάδου, ωστόσο αποφάσισε να προχωρήσει νομικά, καθώς θεωρεί ότι η υπόθεση αφορά ευρύτερα ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας.

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