Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Δύο σεισμοί μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα ήταν αρκετοί για να οδηγήσουν τη Βενεζουέλα στη μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία της σύγχρονης ιστορίας της. Με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 1.000 νεκρούς και τον τελικό απολογισμό να ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη βαρύτερος, η χώρα προστίθεται πλέον στη λίστα των μεγάλων σεισμικών καταστροφών του τελευταίου αιώνα, δίπλα σε γεγονότα όπως η Τουρκία το 2023, η Καμτσάτκα το 2025, η Ιαπωνία το 2011 και το φονικό τσουνάμι της Ινδονησίας το 2004.

Ο διπλός σεισμός που άλλαξε τα πάντα

Η Βενεζουέλα επλήγη την Τετάρτη (26/6) από δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, γνωστό ως «σεισμικό δίδυμο». Σε αντίθεση με έναν μετασεισμό, οι δύο δονήσεις έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος και εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα, όταν η θραύση ενός ρήγματος μεταφέρει τεράστια ποσότητα τάσης σε ένα δεύτερο γειτονικό ρήγμα, προκαλώντας νέα μεγάλη σεισμική διάρρηξη.

Αυτή η διπλή ενεργοποίηση είχε ως αποτέλεσμα το έδαφος να δονείται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι σε έναν μεμονωμένο σεισμό αντίστοιχου μεγέθους, πολλαπλασιάζοντας τις καταρρεύσεις κτιρίων και τις ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της USGS, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000, ενώ τα ειδικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο οι απώλειες να υπερβούν τις 10.000.

Γιατί η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη

Αν και η Βενεζουέλα βρίσκεται πάνω στην Καραϊβική τεκτονική πλάκα, δεν ανήκει στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί και οι κατασκευές σχεδιάζονται εδώ και δεκαετίες με αυστηρές αντισεισμικές προδιαγραφές, όπως αναφέρει το ABC News.

Στις πληγείσες περιοχές μεγάλο μέρος των κατοικιών αποτελείται από άοπλη τοιχοποιία και πλίνθινες κατασκευές, ιδιαίτερα ευάλωτες σε τόσο ισχυρές δονήσεις.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Τον Σεπτέμβριο του 2025 η βόρεια Βενεζουέλα είχε πληγεί ξανά από ένα μικρότερο σεισμικό δίδυμο, μεγέθους 6,2 και 6,3 Ρίχτερ, το οποίο προκάλεσε σημαντικές ζημιές, περισσότερους από 100 τραυματισμούς και έναν νεκρό.

Η φετινή δόνηση των 7,5 Ρίχτερ, όμως, απελευθέρωσε περίπου 63 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τον περσινό σεισμό, γεγονός που εξηγεί γιατί οι συνέπειες εξελίχθηκαν σε εθνική τραγωδία.

Η μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία της Βενεζουέλας εδώ και σχεδόν έναν αιώνα

Οι φονικοί σεισμοί είναι σχετικά σπάνιοι στη Βενεζουέλα.

Το 2018 ένας σεισμός 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της χώρας, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές και λίγους θανάτους.

Το 1997 ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στην περιοχή Καριάκο άφησε πίσω του τουλάχιστον 81 νεκρούς.

Το 1967 σεισμός 6,6 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικιών και περίπου 240 θανάτους.

Το 1929 ένας σεισμός ανοιχτά των ακτών προκάλεσε τσουνάμι και εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο φετινός «δίδυμος» σεισμός αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα και πιθανότατα στη φονικότερη της σύγχρονης ιστορίας της.

Η Βενεζουέλα προστίθεται στη λίστα των μεγάλων σεισμών του τελευταίου αιώνα

Η νέα τραγωδία έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα Ρίχτερ δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια.

Μόλις πέρυσι, ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, κατατάχθηκε ανάμεσα στους δέκα ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί από το 1900. Παρά την τεράστια έντασή του και τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, οι ανθρώπινες απώλειες ήταν περιορισμένες, χάρη στη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, τις ανθεκτικές υποδομές και την άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων προειδοποίησης.

Το ακριβώς αντίθετο είχε συμβεί δύο χρόνια νωρίτερα στην Τουρκία και τη Συρία. Οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,8 και 7,5 Ρίχτερ τον Φεβρουάριο του 2023 ισοπέδωσαν ολόκληρες πόλεις και άφησαν πίσω τους περισσότερους από 59.000 νεκρούς, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του 21ου αιώνα.

Στη λίστα των ισχυρότερων σεισμών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 125 χρόνια δεσπόζει ο σεισμός της Βαλδίβια στη Χιλή το 1960, μεγέθους 9,5 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Ακολουθούν ο σεισμός της Αλάσκας το 1964 (9,2), ο καταστροφικός σεισμός της Ινδονησίας το 2004 (9,1) που προκάλεσε το φονικό τσουνάμι με περισσότερους από 230.000 νεκρούς, καθώς και ο σεισμός της Ιαπωνίας το 2011 (9,1) που οδήγησε στην πυρηνική κρίση της Φουκουσίμα.

Στην ίδια ιστορική κατάταξη περιλαμβάνονται ακόμη ο μεγάλος σεισμός της Καμτσάτκα το 1952 (9,0), της Χιλής το 2010 (8,8), του Ισημερινού–Κολομβίας το 1906 (8,8), των Rat Islands στην Αλάσκα το 1965 (8,7), αλλά και οι σεισμοί Ινδίας–Θιβέτ το 1950 και Ινδονησίας το 2012, αμφότεροι μεγέθους 8,6 Ρίχτερ.

Η Βενεζουέλα δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές του πλανήτη που πλήττονται συχνά από τόσο ισχυρούς σεισμούς. Ωστόσο, ο φετινός δίπλός σεισμός υπενθυμίζει ότι η πραγματική ισχύς μιας φυσικής καταστροφής δεν αποτυπώνεται μόνο στο μέγεθος της δόνησης. Το βάθος της εστίας, η ποιότητα των κατασκευών, η πυκνότητα του πληθυσμού, η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και η ετοιμότητα των αρχών είναι τελικά οι παράγοντες που καθορίζουν αν ένας σεισμός θα μείνει στην ιστορία ως ένα ισχυρό γεωλογικό φαινόμενο ή ως μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες της εποχής του.