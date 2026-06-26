ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα
Ειδήσεις
10:57 - 26 Ιουν 2026

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύο σεισμοί μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα ήταν αρκετοί για να οδηγήσουν τη Βενεζουέλα στη μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία της σύγχρονης ιστορίας της. Με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 1.000 νεκρούς και τον τελικό απολογισμό να ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη βαρύτερος, η χώρα προστίθεται πλέον στη λίστα των μεγάλων σεισμικών καταστροφών του τελευταίου αιώνα, δίπλα σε γεγονότα όπως η Τουρκία το 2023, η Καμτσάτκα το 2025, η Ιαπωνία το 2011 και το φονικό τσουνάμι της Ινδονησίας το 2004.

Ο διπλός σεισμός που άλλαξε τα πάντα

Η Βενεζουέλα επλήγη την Τετάρτη (26/6) από δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, γνωστό ως «σεισμικό δίδυμο». Σε αντίθεση με έναν μετασεισμό, οι δύο δονήσεις έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος και εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα, όταν η θραύση ενός ρήγματος μεταφέρει τεράστια ποσότητα τάσης σε ένα δεύτερο γειτονικό ρήγμα, προκαλώντας νέα μεγάλη σεισμική διάρρηξη.

Αυτή η διπλή ενεργοποίηση είχε ως αποτέλεσμα το έδαφος να δονείται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι σε έναν μεμονωμένο σεισμό αντίστοιχου μεγέθους, πολλαπλασιάζοντας τις καταρρεύσεις κτιρίων και τις ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της USGS, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000, ενώ τα ειδικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο οι απώλειες να υπερβούν τις 10.000.

Γιατί η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη

Αν και η Βενεζουέλα βρίσκεται πάνω στην Καραϊβική τεκτονική πλάκα, δεν ανήκει στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί και οι κατασκευές σχεδιάζονται εδώ και δεκαετίες με αυστηρές αντισεισμικές προδιαγραφές, όπως αναφέρει το ABC News.

Στις πληγείσες περιοχές μεγάλο μέρος των κατοικιών αποτελείται από άοπλη τοιχοποιία και πλίνθινες κατασκευές, ιδιαίτερα ευάλωτες σε τόσο ισχυρές δονήσεις.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Τον Σεπτέμβριο του 2025 η βόρεια Βενεζουέλα είχε πληγεί ξανά από ένα μικρότερο σεισμικό δίδυμο, μεγέθους 6,2 και 6,3 Ρίχτερ, το οποίο προκάλεσε σημαντικές ζημιές, περισσότερους από 100 τραυματισμούς και έναν νεκρό.

Η φετινή δόνηση των 7,5 Ρίχτερ, όμως, απελευθέρωσε περίπου 63 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τον περσινό σεισμό, γεγονός που εξηγεί γιατί οι συνέπειες εξελίχθηκαν σε εθνική τραγωδία.

Η μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία της Βενεζουέλας εδώ και σχεδόν έναν αιώνα

Οι φονικοί σεισμοί είναι σχετικά σπάνιοι στη Βενεζουέλα.

Το 2018 ένας σεισμός 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της χώρας, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές και λίγους θανάτους.

Το 1997 ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στην περιοχή Καριάκο άφησε πίσω του τουλάχιστον 81 νεκρούς.

Το 1967 σεισμός 6,6 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικιών και περίπου 240 θανάτους.

Το 1929 ένας σεισμός ανοιχτά των ακτών προκάλεσε τσουνάμι και εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο φετινός «δίδυμος» σεισμός αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα και πιθανότατα στη φονικότερη της σύγχρονης ιστορίας της.

Η Βενεζουέλα προστίθεται στη λίστα των μεγάλων σεισμών του τελευταίου αιώνα

Η νέα τραγωδία έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα Ρίχτερ δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια.

Μόλις πέρυσι, ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, κατατάχθηκε ανάμεσα στους δέκα ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί από το 1900. Παρά την τεράστια έντασή του και τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, οι ανθρώπινες απώλειες ήταν περιορισμένες, χάρη στη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, τις ανθεκτικές υποδομές και την άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων προειδοποίησης.

Το ακριβώς αντίθετο είχε συμβεί δύο χρόνια νωρίτερα στην Τουρκία και τη Συρία. Οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,8 και 7,5 Ρίχτερ τον Φεβρουάριο του 2023 ισοπέδωσαν ολόκληρες πόλεις και άφησαν πίσω τους περισσότερους από 59.000 νεκρούς, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του 21ου αιώνα.

Στη λίστα των ισχυρότερων σεισμών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 125 χρόνια δεσπόζει ο σεισμός της Βαλδίβια στη Χιλή το 1960, μεγέθους 9,5 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Ακολουθούν ο σεισμός της Αλάσκας το 1964 (9,2), ο καταστροφικός σεισμός της Ινδονησίας το 2004 (9,1) που προκάλεσε το φονικό τσουνάμι με περισσότερους από 230.000 νεκρούς, καθώς και ο σεισμός της Ιαπωνίας το 2011 (9,1) που οδήγησε στην πυρηνική κρίση της Φουκουσίμα.

Στην ίδια ιστορική κατάταξη περιλαμβάνονται ακόμη ο μεγάλος σεισμός της Καμτσάτκα το 1952 (9,0), της Χιλής το 2010 (8,8), του Ισημερινού–Κολομβίας το 1906 (8,8), των Rat Islands στην Αλάσκα το 1965 (8,7), αλλά και οι σεισμοί Ινδίας–Θιβέτ το 1950 και Ινδονησίας το 2012, αμφότεροι μεγέθους 8,6 Ρίχτερ.

Η Βενεζουέλα δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές του πλανήτη που πλήττονται συχνά από τόσο ισχυρούς σεισμούς. Ωστόσο, ο φετινός δίπλός σεισμός υπενθυμίζει ότι η πραγματική ισχύς μιας φυσικής καταστροφής δεν αποτυπώνεται μόνο στο μέγεθος της δόνησης. Το βάθος της εστίας, η ποιότητα των κατασκευών, η πυκνότητα του πληθυσμού, η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και η ετοιμότητα των αρχών είναι τελικά οι παράγοντες που καθορίζουν αν ένας σεισμός θα μείνει στην ιστορία ως ένα ισχυρό γεωλογικό φαινόμενο ή ως μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες της εποχής του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη
Ειδήσεις

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια
Ακίνητα

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς
Ειδήσεις

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Οικονομία
26/06/2026 - 11:06

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:57

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Αναλύσεις
26/06/2026 - 10:55

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 10:44

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
26/06/2026 - 10:40

Τι θα ψηφίσετε;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 10:33

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:25

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Έσοδα πάνω από €700.000

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:24

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

Υγεία
26/06/2026 - 10:08

HPV: Νέα εποχή πρόληψης με εμβολιασμό και self-test

Πολιτική
26/06/2026 - 10:02

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:57

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Χρηματοδοτήσεις
26/06/2026 - 09:50

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Οικονομία
26/06/2026 - 09:24

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:21

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:13

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 09:05

HELLENiQ ENERGY: Τελικό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή – Πότε καταβάλλεται

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:01

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:50

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Φορολογία
26/06/2026 - 08:31

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο για φορολογική ενημερότητα, μεταβιβάσεις ακινήτων και βεβαίωση οφειλής (παραδείγματα)

Ακίνητα
26/06/2026 - 08:22

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Ειδήσεις
26/06/2026 - 08:10

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:00

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:51

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:42

Βακόνδιος: Το Λαύριο δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό λιμάνι. Είναι ένας οργανισμός με αναπτυξιακή προοπτική

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 23:42

Νέος γύρος απωλειών στη Wall Street μετά τις πιέσεις στις Big Tech

Ειδήσεις
25/06/2026 - 23:15

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ