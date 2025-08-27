Επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ

Επίσης, είδε από πρώτο χέρι τα έργα υποδομής που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ενημερώθηκε και για τα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη – και ιδιαίτερα για την τεράστια επένδυση για την επέκταση του Προβλήτα 6.

Στον Προβλήτα 6 με βάση όσα αναφέρονται , έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για μια εμβληματική επένδυση, που θα αναβαθμίσει σημαντικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Χάρη στην επέκταση του Προβλήτα 6, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (δυναμικότητας έως και 24.000 TEU). Έτσι, θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, το οποίο θα καταστεί σημείο αναφοράς για την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.