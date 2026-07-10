ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Ελλάδα: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στο Θερμαϊκό μετά από 30 χρόνια
Ναυτιλία
16:32 - 10 Ιουλ 2026

Ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Ελλάδα: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στο Θερμαϊκό μετά από 30 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο νέος Προβλήτας 6 του Λιμένος Θεσσαλονίκης αρχίζει πλέον να λαμβάνει φυσική μορφή. Με την επιτυχή τοποθέτηση του πρώτου caisson, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, καθώς πρόκειται για το πρώτο δομικό στοιχείο του νέου κρηπιδώματος.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη σταδιακή διαμόρφωση της νέας λιμενικής υποδομής που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις δυνατότητες του λιμένα και θα διαμορφώσει την οικονομική ταυτότητα της Βόρειας Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

Το πρώτο caisson κατασκευάστηκε στον ειδικά διαμορφωμένο εργοταξιακό χώρο εντός των εγκαταστάσεων της ΟΛΘ Α.Ε., μεταφέρθηκε πλωτά στη θέση εγκατάστασής του και τοποθετήθηκε με ελεγχόμενη διαδικασία στη θαλάσσια περιοχή της επέκτασης. Συνολικά, το έργο προβλέπει την κατασκευή και εγκατάσταση 21 caissons, τα οποία θα αποτελέσουν τη βασική δομική βάση του νέου Προβλήτα 6. Τη στιγμή που το πρώτο caisson ποντίζεται στο Θερμαϊκό, το δεύτερο ήδη κατασκευάζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Με αυτό τον τρόπο, διατηρείται η συνεχής ροή εργασιών, ώστε το έργο να προχωρά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Τα caissons είναι μεγάλα προκατασκευασμένα κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς στην κατασκευή σύγχρονων λιμενικών έργων. Στην περίπτωση του έργου του Προβλήτα 6, κάθε caisson έχει μήκος περίπου 30 μέτρα, πλάτος 15 μέτρα, ύψος 20 μέτρα και βάρος περίπου 1.400 τόνων. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, ο νέος Προβλήτας 6 θα διαθέτει κρηπίδωμα μήκους 1.081 μέτρων (από τα 568 μ. σήμερα) και λειτουργικού βάθους 16,8 μέτρων (από τα 12,6 μ. σήμερα), επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πλοίων κύριων γραμμών και ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πόντισης του πρώτου caisson, τελέστηκε αγιασμός στο χώρο του εργοταξίου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα, παρουσία του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αγγελική Σαμαρά, με αφορμή τη σημαντική εξέλιξη του έργου, δήλωσε: «Σήμερα δεν τοποθετήθηκε απλώς το πρώτο δομικό στοιχείο του νέου κρηπιδώματος. Σήμερα γίνεται ορατό ένα όραμα που για δεκαετίες αποτελούσε στρατηγική επιδίωξη για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αποτελεί επένδυση εθνικής σημασίας, η οποία θα ενισχύσει τη θέση του Λιμένα στο διεθνή χάρτη των μεταφορών. Η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για ένα λιμάνι που αφήνει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, τόνισε: «Η τοποθέτηση του πρώτου caisson σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, καθώς ο νέος Προβλήτας 6 αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η υλοποίηση της σημαντικότερης επένδυσης στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Με την ολοκλήρωσή του, ο Προβλήτας 6 θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα, ενισχύοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης εμπορίου και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Η πλήρης αξιοποίηση αυτής της επένδυσης συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη πρόοδο των κρίσιμων έργων συνδεσιμότητας και την άρση των εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν την απρόσκοπτη εξέλιξή της, ώστε ο λιμένας να μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται. Είναι μια μέρα χαράς για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ένα ιστορικό ορόσημο, το οποίο εκκρεμούσε για πάνω από 30 χρόνια. Προσεχώς, οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης, θα μπορούν να διακρίνουν στο θαλάσσιο μέτωπο, το έργο που θα διαμορφώσει το οικονομικό μέλλον της περιοχής.»

Η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και διεθνώς διασυνδεδεμένου λιμένα. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει υποδομές που ενισχύουν καθοριστικά το ρόλο της ως βασικού πυλώνα εμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για την τοπική και την εθνική οικονομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών
Ειδήσεις

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Ειδήσεις

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Φωτιά σε επιχείρηση κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους
Ειδήσεις

Φωτιά σε επιχείρηση κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο
Ναυτιλία

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων
Τεχνολογία

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
10/07/2026 - 17:11

ΟΔΔΗΧ: Ανακοίνωση για αναβολή διενέργειας δημοπρασίας στις 15/7

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:10

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ναυτιλία
10/07/2026 - 17:03

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:00

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:47

Μπλόκο Τραμπ στη στέγαση μέχρι να περάσει το εκλογικό νομοσχέδιο

Πολιτική
10/07/2026 - 16:35

ΣΥΡΙΖΑ: Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο 11/7 η Κεντρική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 16:35

Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ

Ναυτιλία
10/07/2026 - 16:32

Ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Ελλάδα: Ο 6ος Προβλήτας σχηματίζεται στο Θερμαϊκό μετά από 30 χρόνια

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:28

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:13

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:10

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Τεχνολογία
10/07/2026 - 16:08

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:03

Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις Νέστορα και Marfin: Η Πολιτεία απαντά στη βία με Δικαιοσύνη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:48

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Οικονομία
10/07/2026 - 15:40

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:35

Λέσβος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αγιάσο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:25

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Νομίσματα
10/07/2026 - 15:15

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/07/2026 - 15:13

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 15:00

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:54

EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:47

Μπερδεύτηκε ο Μητσοτάκης: Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, όχι ο Λάζαρος το Χριστό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 14:47

Η ενέργεια του αύριο χτίζεται σήμερα: Η ESG στρατηγική της ΔΕΠΑ στην πράξη

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 14:37

ΕΛΤΟΝ: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση 100% της θυγατρικής «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 14:34

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών

Αναλύσεις
10/07/2026 - 14:33

Νέα αναβάθμιση από Goldman Sachs: Στα €13,5 ο στόχος για HelleniQ, στα €49 για Motor Oil

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:32

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;

Οικονομία
10/07/2026 - 14:32

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

Υγεία
10/07/2026 - 14:30

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στo Κονγκό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία

Οικονομία
10/07/2026 - 14:20

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει συμφωνία έως τον Οκτώβριο για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ