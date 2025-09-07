Αυστηρότεροι έλεγχοι για τις ναυτικές βίζες στις ΗΠΑ προκαλούν αναστάτωση στη ναυτιλία

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αυστηροποιήσουν τη διαδικασία έκδοσης ναυτικών θεωρήσεων (C1/D) έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι νέοι κανονισμοί, που τέθηκαν σε ισχύ φέτος το καλοκαίρι, έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση θεωρήσεων, αυξημένα κόστη για τις ναυτιλιακές εταιρείες και σοβαρές δυσκολίες στην αλλαγή πληρωμάτων.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι αιτούντες ναυτικές θεωρήσεις υποχρεώνονται να περάσουν από υποχρεωτική προσωπική συνέντευξη σε πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ. Οι εξαιρέσεις που επέτρεπαν ταχύτερη ανανέωση χωρίς συνέντευξη έχουν καταργηθεί, δημιουργώντας μεγάλες λίστες αναμονής.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν νέα τέλη, όπως το “Visa Integrity Fee” ύψους 250 δολαρίων και επιπλέον χρεώσεις για κάθε άφιξη πληρώματος. Επίσης, σε περιπτώσεις χωρών με υψηλά ποσοστά παραβίασης των όρων παραμονής, ζητούνται εγγυήσεις (bond) ύψους 5.000 έως 15.000 δολαρίων ανά άτομο.

Η αυστηροποίηση της διαδικασίας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση πληρωμάτων. Η καθυστέρηση στην έκδοση θεωρήσεων οδηγεί σε αναβολές αλλαγών πληρωμάτων, με αποτέλεσμα πλοία να παραμένουν υποστελεχωμένα ή να αποφεύγουν λιμάνια των ΗΠΑ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες επιβαρύνονται με υψηλότερα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αντικατάστασης πληρωμάτων.

Με περισσότερες από 84.000 αφίξεις πλοίων ετησίως στα αμερικανικά λιμάνια, οι καθυστερήσεις και οι πρόσθετες δαπάνες ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς.

Ναυτιλιακές ενώσεις ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να θεσπίσει ειδικές διαδικασίες για τους ναυτικούς, οι οποίοι πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα και προβλέψιμα ταξίδια. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ειδικά παράθυρα συνεντεύξεων και προτεραιότητα για τα πληρώματα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις που απειλούν την παγκόσμια ναυτιλιακή ροή.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και στον περιορισμό της παράτυπης παραμονής.

Η νέα πολιτική θεωρήσεων των ΗΠΑ αναδεικνύει τα όρια ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάγκη για αδιάλειπτη λειτουργία της ναυτιλιακής αλυσίδας. Χωρίς άμεση προσαρμογή ή διευκρίνιση των διαδικασιών, η πίεση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα αναμένεται να αυξηθεί, δημιουργώντας αλυσιδωτές συνέπειες στις θαλάσσιες μεταφορές.