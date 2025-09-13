Εντολή Κικίλια για διοικητική έρευνα μετά το περιστατικό στο λιμάνι της Αρκίτσας

Κατόπιν εντολής του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και υπό τις οδηγίες του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας του Λιμενικού Σώματος (με έδρα τον Βόλο), ξεκίνησε άμεσα διοικητική διερεύνηση από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας, αναφορικά με λεκτικό περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Αρκίτσας. Το συμβάν αφορά φραστική αντιπαράθεση μεταξύ πολίτη και λιμενικού υπαλλήλου, με φόντο την παρουσία Ρομά που δραστηριοποιούνταν εμπορικά χωρίς άδεια στον χώρο του λιμένα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα, Ρομά φέρεται να προσέγγισαν οδηγό αυτοκινήτου προσπαθώντας να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες εντός του λιμανιού. Ο οδηγός απευθύνθηκε σε στέλεχος του Λιμενικού για να διαμαρτυρηθεί, οδηγώντας σε έντονο λεκτικό επεισόδιο. Σε σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ο λιμενικός ακούγεται να λέει: «Άσε το αμάξι στην άκρη και έλα να μου κάνεις μήνυση».

Υπενθυμίζεται ότι σε λιμενικούς χώρους απαγορεύεται κάθε παράνομη εμπορική δραστηριότητα, όπως η πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα ή το Λιμενικό Σώμα.

Οι χώροι αυτοί τελούν υπό αυστηρή εποπτεία και ακολουθούν συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση, με το Υπουργείο να ζητά διερεύνηση όχι μόνο για τη συμπεριφορά του λιμενικού υπαλλήλου, αλλά και για το κατά πόσο επαρκούν τα μέτρα πρόληψης και παρέμβασης απέναντι σε παραβατικές ενέργειες μέσα στους λιμενικούς χώρους.