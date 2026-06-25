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Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία
Πολιτική
18:23 - 25 Ιουν 2026

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, και τον Βασίλη Παϊτέρη, λίγες ημέρες μετά την έντονη τηλεοπτική τους σύγκρουση στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν συνηθίζει να ευθυγραμμίζεται με τις επιταγές της πολιτικής ορθότητας και επιμένει να χρησιμοποιεί τον όρο «γύφτοι» για τους Ρομά, τόσο στις δημόσιες παρεμβάσεις της όσο και στα social media, όπου η παρουσία της καταγράφει σημαντική απήχηση, ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν, κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής εμφάνισης, ο γνωστός καλλιτέχνης επέκρινε την ευρωβουλευτή για τις αναφορές της στους Ρομά, ενώ σχολίασε και την εμφάνισή της, αφήνοντας αιχμές για πιθανή ρομά καταγωγή.

«Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Η κ. Λατινοπούλου αντέδρασε άμεσα και σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Παϊτέρης αφήνει αισχρά υπονοούμενα για τη μητέρα της και ξεκαθαρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά. Σε επόμενες τηλεοπτικές παρουσίες της στον ΑΝΤ1 και στο Action 24 ανέφερε πως έχουν ήδη κατατεθεί οι σχετικές μηνύσεις και πως αναμένει δημόσια συγγνώμη. Κατηγόρησε ακόμη τους δήθεν «αριστερούληδες» για επιλεκτική ευαισθησία. Διευκρίνησε επίσης ότι η μήνυση αφορά και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές στελέχους της Φωνής Λογικής.

Η υπόθεση απασχόλησε και τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, όπου δεν έλειψαν οι επικρίσεις προς τον κ. Παϊτέρη για την επιμονή του να μην ανακαλέσει τις δηλώσεις του, με αρκετούς παρουσιαστές και σχολιαστές να θεωρούν ότι ξεπέρασε τα όρια. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι που διασκεδάζουν την κόντρα με το Luben να έχει ήδη δημοσιεύσει σχετικό βίντεο.

Ο Βασίλης Παϊτέρης, από την πλευρά του, όχι μόνο δεν ανακάλεσε τις δηλώσεις του, αλλά επανήλθε την Πέμπτη (25/6) με νέες τοποθετήσεις, καλώντας την ευρωβουλευτή να ζητήσει εκείνη συγγνώμη από τη ρομά κοινότητα. Παράλληλα, πρότεινε ακόμη και μια συνάντηση για καφέ προκειμένου να λυθεί το ζήτημα, ενώ υποστήριξε πώς ένα άνοιγμά της στη κοινότητα τη Ρομά θα της έφερνε… 700.000 ψήφους.

«Ας μου κάνει μήνυση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η λέξη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται. Όπως είπε, η κ. Λατινοπούλου ενοχλήθηκε έστω και για λίγα δευτερόλεπτα από έναν χαρακτηρισμό που, όπως υποστηρίζει, η κοινότητα των Ρομά ακούει εδώ και χρόνια.

Παράλληλα, κάλεσε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να επισκεφθεί έναν καταυλισμό και να συνομιλήσει με τους κατοίκους.

Και ενώ η υπόθεση φαίνεται να οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες, ο ίδιος επέμεινε ότι προτιμά τον διάλογο από τη σύγκρουση. «Να με πάρει ένα τηλέφωνο να βγούμε για καφέ και θα τα βρούμε όλα. Δεν κρατάμε εμείς χαρακτηρισμούς», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αν υπάρξει αμοιβαία κατανόηση, οι ψήφοι της κοινότητας των Ρομά θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μέλλον.

Ο Βασίλης Παϊτέρης επανήλθε μάλιστα και στο μουσικό βιντεοκλίπ , αφού ρωτήθηκε από εκπομπή του ΑΝΤ1, στο οποίο είχε εμφανιστεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου πριν από περίπου μία δεκαετία και το οποίο τις τελευταίες ημέρες γνώρισε νέα δημοσιότητα, καταγράφοντας χιλιάδες προβολές και αναπαραγωγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γνωστός καλλιτέχνης επανέλαβε τον χαρακτηρισμό περί «τσιγγάνικης ομορφιάς», ενώ σε πιο χαλαρό τόνο δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός ακόμη και σε μια μελλοντική συμμετοχή της κ. Λατινοπούλου σε δικό του μουσικό βιντεοκλίπ.

Έτσι, προς το παρόν, η αντιπαράθεση συνεχίζεται ανάμεσα σε δηλώσεις, απαντήσεις και εξώδικες κινήσεις, με μια πρόσκληση για καφέ να παραμένει ίσως η πιο απρόσμενη εξέλιξη της υπόθεσης αν και δεν αναμένουμε ότι η Ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής θα αποδεχτεί το… προσκλητήριο για καφέ και συνεργασία, είτε σε πολιτικό είτε σε μουσικό επίπεδο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 18:44
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