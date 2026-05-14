Άνω Λιόσια: Καταδίωξη κατέληξε σε επεισόδια - Τραυματίστηκε αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δέχθηκαν επίθεση από ομάδα Ρομά στα Άνω Λιόσια, έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν πληρώμα της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισε όχημα που κρίθηκε ύποπτο και επιχείρησε να προχωρήσει σε έλεγχο. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε σε περιοχή κοντά σε καταυλισμό.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξήλθαν από τον καταυλισμό. Οι επιτιθέμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας ένταση και σοβαρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ., ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του οχήματος που είχε επιχειρήσει να διαφύγει, καθώς και δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκομένων.