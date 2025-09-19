ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
COSCO: Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ουάσιγκτον - Η στρατηγική του Πεκίνου
Ναυτιλία
13:42 - 19 Σεπ 2025

COSCO: Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ουάσιγκτον - Η στρατηγική του Πεκίνου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρόσφατη διπλή κίνηση της COSCO Shipping δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Μέσα σε λίγες ημέρες η εταιρεία ανακοίνωσε αφενός την υπογραφή επενδυτικών και ναυπηγικών συμφωνιών για 42 bulk carriers συνολικής αξίας άνω των 14,3 δισ. γουάν (περίπου 2 δισ. δολάρια), αφετέρου τη στρατηγική επιλογή να απορροφήσει εξ ολοκλήρου τα νέα τέλη που επιβάλλονται στα κινεζικά φορτία από τα αμερικανικά λιμάνια. 

Πρόκειται για κινήσεις με βαθιά γεωπολιτική και οικονομική σημασία, που δείχνουν ότι το Πεκίνο δεν πρόκειται να παίξει άμυνα απέναντι στις πιέσεις της Ουάσιγκτον, αλλά αντίθετα να αντεπιτεθεί μεθοδικά.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 είναι η μεγαλύτερη από τότε που η COSCO SHIPPING Development μετατράπηκε, το 2016, σε συνδυασμένο πάροχο ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το πακέτο περιλαμβάνει:

5 πλοία χωρητικότητας 64.000 DWT,

2 πλοία 82.000 DWT,

35 πλοία 80.000 DWT.

Σύμφωνα με το deal, τα 20 πλοία θα κατασκευαστούν από θυγατρικές της COSCO SHIPPING Heavy Industry, ενώ τα υπόλοιπα 22 θα ναυπηγηθούν στα ναυπηγεία CSSC Chengxi. Η παράδοση έχει προγραμματιστεί για το 2026 και 2027, με τα πλοία να ναυλώνονται σε μακροχρόνια βάση στη COSCO SHIPPING Bulk.

Η επένδυση αυτή ενισχύει το ήδη εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, που αριθμεί πάνω από 140 πλοία σε διαφορετικούς τομείς — από containerships μέχρι pulp carriers. Στην πράξη, η COSCO:

Διασφαλίζει αυτονομία στη μεταφορική ικανότητα χύδην φορτίων.

Τροφοδοτεί τα κινεζικά ναυπηγεία με έργο υψηλής αξίας και τεχνολογικής απαίτησης.

Εδραιώνει το μοντέλο καθετοποίησης μεταξύ ναυπηγικής, χρηματοδότησης και ναυλώσεων.

Παράλληλα, η απόφαση της COSCO να αναλάβει η ίδια το κόστος από τα νέα λιμενικά τέλη που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις κινεζικές γραμμές ενισχύει την εικόνα αντοχής και αξιοπιστίας:

Οι αμερικανικοί εισαγωγείς δεν επιβαρύνονται με αυξήσεις.

Η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει απρόσκοπτη.

Ο κινεζικός πάροχος εμφανίζεται ως σταθερός εμπορικός εταίρος, ακόμη και σε εχθρικό ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η κίνηση αυτή είναι υψηλού κόστους, αλλά λειτουργεί ως επένδυση στη φήμη και τη σταθερότητα. Στην ουσία, η COSCO δείχνει ότι η Κίνα μπορεί να απορροφήσει οικονομικά χτυπήματα χωρίς να διαταράξει τις διεθνείς αγορές.

Η Ουάσιγκτον, υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στο παγκόσμιο εμπόριο. Οι δασμοί, οι επιβαρύνσεις στα λιμάνια και οι φραγμοί στην τεχνολογία εντάσσονται σε μια στρατηγική «αποσύνδεσης». Το Πεκίνο, όμως, δεν επιλέγει να παίξει άμυνα.

Με τις δύο κινήσεις της COSCO, η Κίνα διαμηνύει ότι:

Διαθέτει το κεφάλαιο και τη βιομηχανική βάση για να υποστηρίξει μεγάλες ναυπηγικές επενδύσεις.

Έχει αντοχές να απορροφήσει βραχυπρόθεσμες ζημίες για μακροπρόθεσμο όφελος.

Διατηρεί ρόλο-κλειδί στο διεθνές εμπόριο, ανεξαρτήτως των αμερικανικών πιέσεων.

Η αντεπίθεση της Κίνας δεν γίνεται με αντίποινα, αλλά με επέκταση υποδομών και διαβεβαίωση αξιοπιστίας.

Η COSCO δεν είναι μια τυπική ναυτιλιακή. Ελέγχεται από το κράτος και λειτουργεί ως όργανο γεωοικονομικής ισχύος. Η παρουσία της σε στρατηγικά λιμάνια ανά τον κόσμο — από τον Πειραιά μέχρι τη Σιγκαπούρη — δείχνει πώς το Πεκίνο χρησιμοποιεί τις θαλάσσιες υποδομές για να προβάλλει ισχύ. Η νέα παραγγελία bulk carriers και η στάση της απέναντι στις ΗΠΑ αποτελούν φυσική συνέχεια αυτής της πολιτικής.

Επιπλέον, η καθετοποίηση — στόλος, λιμάνια, logistics, ναυπηγεία — δίνει στη COSCO τη δυνατότητα να απορροφά κόστη και να ανακατανέμει ζημίες με τρόπο που λίγες ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να πετύχουν.

Οι κινήσεις αυτές δημιουργούν αλυσιδωτές συνέπειες:

Πίεση στους ανταγωνιστές: Ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες δυσκολεύονται να σταθούν απέναντι σε έναν όμιλο με κρατική στήριξη.

Αύξηση κινεζικής χωρητικότητας: Με 42 νέα bulk carriers, η Κίνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στον κρίσιμο τομέα του χύδην φορτίου.

Μήνυμα στους εταίρους: η Κίνα εμφανίζεται ως αξιόπιστος και ανθεκτικός κόμβος, ακόμη και υπό πίεση.

Η αγορά παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς η αύξηση χωρητικότητας μπορεί να φέρει υπερπροσφορά και πίεση στους ναύλους. Ωστόσο, για το Πεκίνο αυτό αποτελεί παράπλευρο κόστος μπροστά στο στρατηγικό όφελος.

Η ουσία είναι ότι η Κίνα δεν σκοπεύει να παίξει το παιχνίδι φθοράς της Ουάσιγκτον. Αντίθετα, επενδύει στην υποδομή και στην αξιοπιστία για να αντεπιτεθεί. Με την παραγγελία των 42 bulk carriers και την απόφαση απορρόφησης κόστους στα αμερικανικά λιμάνια, η COSCO μετατρέπει την πίεση σε μοχλό ενίσχυσης της κινεζικής παρουσίας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Για την Ουάσιγκτον, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Κίνα δεν πρόκειται να περιοριστεί. Θα συνεχίσει να εδραιώνεται ως αναγκαίος κόμβος του διεθνούς εμπορίου, ένας κόμβος που ούτε οι ίδιες οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να αγνοήσουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2025 - 00:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)
Ακίνητα

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση
Τεχνολογία

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Φορολογία

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ