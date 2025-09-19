COSCO: Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ουάσιγκτον - Η στρατηγική του Πεκίνου

Η πρόσφατη διπλή κίνηση της COSCO Shipping δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Μέσα σε λίγες ημέρες η εταιρεία ανακοίνωσε αφενός την υπογραφή επενδυτικών και ναυπηγικών συμφωνιών για 42 bulk carriers συνολικής αξίας άνω των 14,3 δισ. γουάν (περίπου 2 δισ. δολάρια), αφετέρου τη στρατηγική επιλογή να απορροφήσει εξ ολοκλήρου τα νέα τέλη που επιβάλλονται στα κινεζικά φορτία από τα αμερικανικά λιμάνια.

Πρόκειται για κινήσεις με βαθιά γεωπολιτική και οικονομική σημασία, που δείχνουν ότι το Πεκίνο δεν πρόκειται να παίξει άμυνα απέναντι στις πιέσεις της Ουάσιγκτον, αλλά αντίθετα να αντεπιτεθεί μεθοδικά.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 είναι η μεγαλύτερη από τότε που η COSCO SHIPPING Development μετατράπηκε, το 2016, σε συνδυασμένο πάροχο ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το πακέτο περιλαμβάνει:

5 πλοία χωρητικότητας 64.000 DWT,

2 πλοία 82.000 DWT,

35 πλοία 80.000 DWT.

Σύμφωνα με το deal, τα 20 πλοία θα κατασκευαστούν από θυγατρικές της COSCO SHIPPING Heavy Industry, ενώ τα υπόλοιπα 22 θα ναυπηγηθούν στα ναυπηγεία CSSC Chengxi. Η παράδοση έχει προγραμματιστεί για το 2026 και 2027, με τα πλοία να ναυλώνονται σε μακροχρόνια βάση στη COSCO SHIPPING Bulk.

Η επένδυση αυτή ενισχύει το ήδη εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, που αριθμεί πάνω από 140 πλοία σε διαφορετικούς τομείς — από containerships μέχρι pulp carriers. Στην πράξη, η COSCO:

Διασφαλίζει αυτονομία στη μεταφορική ικανότητα χύδην φορτίων.

Τροφοδοτεί τα κινεζικά ναυπηγεία με έργο υψηλής αξίας και τεχνολογικής απαίτησης.

Εδραιώνει το μοντέλο καθετοποίησης μεταξύ ναυπηγικής, χρηματοδότησης και ναυλώσεων.

Παράλληλα, η απόφαση της COSCO να αναλάβει η ίδια το κόστος από τα νέα λιμενικά τέλη που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις κινεζικές γραμμές ενισχύει την εικόνα αντοχής και αξιοπιστίας:

Οι αμερικανικοί εισαγωγείς δεν επιβαρύνονται με αυξήσεις.

Η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει απρόσκοπτη.

Ο κινεζικός πάροχος εμφανίζεται ως σταθερός εμπορικός εταίρος, ακόμη και σε εχθρικό ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η κίνηση αυτή είναι υψηλού κόστους, αλλά λειτουργεί ως επένδυση στη φήμη και τη σταθερότητα. Στην ουσία, η COSCO δείχνει ότι η Κίνα μπορεί να απορροφήσει οικονομικά χτυπήματα χωρίς να διαταράξει τις διεθνείς αγορές.

Η Ουάσιγκτον, υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στο παγκόσμιο εμπόριο. Οι δασμοί, οι επιβαρύνσεις στα λιμάνια και οι φραγμοί στην τεχνολογία εντάσσονται σε μια στρατηγική «αποσύνδεσης». Το Πεκίνο, όμως, δεν επιλέγει να παίξει άμυνα.

Με τις δύο κινήσεις της COSCO, η Κίνα διαμηνύει ότι:

Διαθέτει το κεφάλαιο και τη βιομηχανική βάση για να υποστηρίξει μεγάλες ναυπηγικές επενδύσεις.

Έχει αντοχές να απορροφήσει βραχυπρόθεσμες ζημίες για μακροπρόθεσμο όφελος.

Διατηρεί ρόλο-κλειδί στο διεθνές εμπόριο, ανεξαρτήτως των αμερικανικών πιέσεων.

Η αντεπίθεση της Κίνας δεν γίνεται με αντίποινα, αλλά με επέκταση υποδομών και διαβεβαίωση αξιοπιστίας.

Η COSCO δεν είναι μια τυπική ναυτιλιακή. Ελέγχεται από το κράτος και λειτουργεί ως όργανο γεωοικονομικής ισχύος. Η παρουσία της σε στρατηγικά λιμάνια ανά τον κόσμο — από τον Πειραιά μέχρι τη Σιγκαπούρη — δείχνει πώς το Πεκίνο χρησιμοποιεί τις θαλάσσιες υποδομές για να προβάλλει ισχύ. Η νέα παραγγελία bulk carriers και η στάση της απέναντι στις ΗΠΑ αποτελούν φυσική συνέχεια αυτής της πολιτικής.

Επιπλέον, η καθετοποίηση — στόλος, λιμάνια, logistics, ναυπηγεία — δίνει στη COSCO τη δυνατότητα να απορροφά κόστη και να ανακατανέμει ζημίες με τρόπο που λίγες ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να πετύχουν.

Οι κινήσεις αυτές δημιουργούν αλυσιδωτές συνέπειες:

Πίεση στους ανταγωνιστές: Ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες δυσκολεύονται να σταθούν απέναντι σε έναν όμιλο με κρατική στήριξη.

Αύξηση κινεζικής χωρητικότητας: Με 42 νέα bulk carriers, η Κίνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στον κρίσιμο τομέα του χύδην φορτίου.

Μήνυμα στους εταίρους: η Κίνα εμφανίζεται ως αξιόπιστος και ανθεκτικός κόμβος, ακόμη και υπό πίεση.

Η αγορά παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς η αύξηση χωρητικότητας μπορεί να φέρει υπερπροσφορά και πίεση στους ναύλους. Ωστόσο, για το Πεκίνο αυτό αποτελεί παράπλευρο κόστος μπροστά στο στρατηγικό όφελος.

Η ουσία είναι ότι η Κίνα δεν σκοπεύει να παίξει το παιχνίδι φθοράς της Ουάσιγκτον. Αντίθετα, επενδύει στην υποδομή και στην αξιοπιστία για να αντεπιτεθεί. Με την παραγγελία των 42 bulk carriers και την απόφαση απορρόφησης κόστους στα αμερικανικά λιμάνια, η COSCO μετατρέπει την πίεση σε μοχλό ενίσχυσης της κινεζικής παρουσίας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Για την Ουάσιγκτον, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Κίνα δεν πρόκειται να περιοριστεί. Θα συνεχίσει να εδραιώνεται ως αναγκαίος κόμβος του διεθνούς εμπορίου, ένας κόμβος που ούτε οι ίδιες οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να αγνοήσουν.