MINOAN LINES: Προσωρινή αλλαγή θέσης ελλιμενισμού πλοίων FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE

Η MINOAN LINES γνωστοποιεί στο επιβατικό κοινό ότι, λόγω εργασιών εκβάθυνσης του λιμένος Πειραιά, που πραγματοποιεί ο Ο.Λ.Π., από το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, τα πλοία της εταιρείας FESTOS PALACE & KNOSSOS PALACE, αντί της μόνιμης θέσης στην Ηετίωνα Ακτή (Πύλη Ε2), θα ελλιμενίζονται προσωρινά, και για σύντομο χρονικό διάστημα, σε νέα θέση, πλησίον της υφιστάμενης, στην Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2), μπροστά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα εισιτήρια θα συνεχίζουν να εκδίδονται από το υπάρχον Εκδοτήριο-Κιόσκι MINOAN LINES (*στην Ηετίωνα Ακτή, Πύλη Ε2), αλλά και από το νέο, προσωρινό Εκδοτήριο-Κιόσκι κοντά στη νέα θέση ελλιμενισμού (**στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2).