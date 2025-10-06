ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κορκίδης: Αισιοδοξία για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού - Προτεραιότητα η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας
Επιχειρήσεις
16:10 - 06 Οκτ 2025

Κορκίδης: Αισιοδοξία για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού - Προτεραιότητα η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, σχολιάζοντας τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, που κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τόνισε ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 έχει αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόσημο με κοινωνικό προσανατολισμό.

Ο κ. Κορκίδης πρόσθεσε ότι «ο επιχειρηματικός κόσμος υποδέχεται με αισιοδοξία τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, προσδοκώντας ότι, με τον οριστικό κρατικό προϋπολογισμό, το Δεκέμβριο, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία θα είναι ακόμη πιο ευοίωνες». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής Οικονομίας το 2026, όπως καταγράφονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι αισιόδοξες. Πέραν όμως από τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία για να παραμείνει σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να θωρακισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα από εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος, τις τιμές τροφίμων και πολλούς άλλους κρίσιμους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».

Επισημαίνοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο κ. Κορκίδης ανέφερε ότι «η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει, για έκτο συναπτό έτος, να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2025 και 1,4% για το 2026, ενώ οι πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2025 αναφέρουν ρυθμό ανάπτυξης 1,2% το 2025 και 1,0% το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026, καθώς, σε συνδυασμό με τη δυναμική που επιδεικνύουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, το 2026 αναμένεται να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Η ανωτέρω αύξηση των επενδύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη για το 2025 και τη μεγαλύτερη αύξηση, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 για το 2026, μειώνοντας περαιτέρω το παραγωγικό κενό.

Ο μέσος όρος αύξησης των επενδύσεων στην Ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,3% για το 2025 και 2,2% για το 2026, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

