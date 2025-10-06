ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
EUROPA: Παρουσιάζει το μέλλον των συστημάτων αλουμινίου στην Έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο 2025
Επιχειρήσεις
16:12 - 06 Οκτ 2025

EUROPA: Παρουσιάζει το μέλλον των συστημάτων αλουμινίου στην Έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο 2025

Reporter.gr Newsroom
Στο επίκεντρο της  κλαδικής διοργάνωσης «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025» που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, θα βρεθεί η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., παρουσιάζοντας  την επιτομή της τεχνολογικής καινοτομίας στα συστήματα αλουμινίου.

Σε μια επιφάνεια 400 τ.μ. στο Περίπτερο C2-C4 της Αίθουσας 1, οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά περισσότερα από 50 πιστοποιημένα συρόμενα, ανοιγόμενα και πτυσσόμενα συστήματα αλουμινίου, ειδικές λύσεις εξωτερικών χώρων, ρολά, πόρτες εισόδου, σήτες, πέργκολες, προϊόντα σκίασης, διακόσμησης προσόψεων και εσωτερικών χώρων και λύσεις για φωτοβολταικά και να βιώσουν την τεχνολογική καινοτομία και υπεροχή των νέων συστημάτων αλουμινίου EUROPA.

Παράλληλα, το περίπτερο της EUROPA θα λειτουργεί ως πλήρες κέντρο πληροφόρησης και τεχνολογικής υποστήριξης χάρη στο EUROPA SOFTWARE, ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που θα δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να κατασκευάζουν κορυφαίες λύσεις συστημάτων αλουμινίου και να υλοποιούν έργα με μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια.

Στη φετινή διοργάνωση η EUROPA θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ανάδειξη της βιωσιμότητας στην κατοικία και την επιχείρηση. Εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας θα παρουσιάσουν πιστοποιημένα προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται σε αυξανόμενες ανάγκες για μέγιστη ενεργειακή θωράκιση και απόδοση, ασφάλεια και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Και επειδή η επιτυχία ενός έργου δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή των σωστών προϊόντων, η EUROPA θα παρουσιάσει τη νέα αποκλειστική στρατηγική συνεργασία με την Credia Bank, εξασφαλίζοντας έτσι στους μελετητές, τους αρχιτέκτονες και τους κατασκευαστές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες επένδυσης και ανάπτυξης στον κλάδο.

Με ξεκάθαρη στρατηγική και συνέπεια στην καινοτομία, την τεχνική υποστήριξη, την πελατοκεντρική εξυπηρέτηση και τη βιωσιμότητα, η EUROPA εδώ και 50 χρόνια αποτελεί την κορυφαία επιλογή για έργα υψηλής λειτουργικότητας, αποδοτικότητας, ασφάλειας και αισθητικής.

