MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί πρόσφατη επιλογή. Ήδη από το 2012 η εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών, υιοθετώντας πρακτικές βελτιστοποίησης της λειτουργίας των πλοίων της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η προσαρμογή ταχυτήτων, η διαχείριση έρματος και πλευστότητας, καθώς και η συστηματική συντήρηση γάστρας και προπελών για τη μείωση των ενεργειακών απωλειών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση σε νέας γενιάς σιλικονούχα χρώματα γάστρας, ενώ ξεκίνησαν και οι πρώτες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των πτερυγίων προπέλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών κατά περίπου 25%, δημιουργώντας τη βάση για τις επόμενες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Η επόμενη σημαντική φάση ήρθε το 2018, όταν τα πλοία KNOSSOS PALACE και FESTOS PALACE εξοπλίστηκαν με αναβαθμισμένα πτερύγια προπέλας, επιτυγχάνοντας επιπλέον εξοικονόμηση καυσίμου έως 7% σε συγκεκριμένα προφίλ λειτουργίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2024 με την εφαρμογή της ίδιας τεχνολογίας και στο KYDON PALACE.

Καθοριστικό σημείο στην περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας αποτέλεσε το 2019, όταν η MINOAN LINES εγκατέστησε συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) σε ολόκληρο τον στόλο της. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε πριν ακόμη καταστούν υποχρεωτικές πολλές από τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις, επιτρέποντας στα πλοία της να ανταποκριθούν έγκαιρα στα αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών.

Η επιλογή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την ένταξη της Μεσογείου στις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (Emission Control Areas - ECA) από τον Μάιο του 2025, εξέλιξη που αυξάνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το 2025 η εταιρεία προχώρησε σε νέες τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στον τομέα της παραγωγής ατμού, αντικαταστάθηκαν οι καυστήρες λεβήτων βοηθητικής χρήσης με σύγχρονα συστήματα χαμηλότερης κατανάλωσης, τα οποία αναμένεται να μειώσουν τη σχετική κατανάλωση καυσίμου έως και 7% σε ετήσια βάση.

Την ίδια χρονιά αναβαθμίστηκαν οι αντλίες υψηλής πίεσης καυσίμου στις ηλεκτρομηχανές παραγωγής ενέργειας του στόλου. Η εφαρμογή νέας τεχνολογίας μεταβλητής έγχυσης καυσίμου συνέβαλε τόσο στη μείωση των εκπομπών μικροσωματιδίων όσο και στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 2%.

Η περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας επεκτείνεται και πέρα από τη λειτουργία των πλοίων. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις σε Πειραιά και Ηράκλειο ολοκληρώθηκε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά σχεδόν 16% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ταυτόχρονα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις παρήγαγαν περισσότερες από 26.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας σχεδόν το 8% των συνολικών αναγκών. Στα πλοία της εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης συμβατικού φωτισμού με τεχνολογία LED, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό έως και 95% και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως εντός του 2026.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες υλοποιούνται και στον τομέα της διαχείρισης πόρων. Το 2025 τα πλαστικά απορρίμματα μειώθηκαν κατά 13,7%, ενώ η κατανάλωση φωτοτυπικού χαρτιού περιορίστηκε κατά 13%, ως αποτέλεσμα της προώθησης ψηφιακών διαδικασιών σε πλοία και γραφεία.

Σημαντική ήταν και η μείωση της κατανάλωσης νερού, η οποία έφτασε το 7,76% σε ετήσια βάση. Η εξοικονόμηση προήλθε από τεχνικές παρεμβάσεις στα υδραυλικά συστήματα, την εγκατάσταση περιοριστών ροής και δράσεις ευαισθητοποίησης επιβατών και εργαζομένων.

Παράλληλα, η MINOAN LINES προχωρά και στον εκσυγχρονισμό του στόλου των εταιρικών οχημάτων της. Ο στόχος που έχει τεθεί προβλέπει μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χερσαίων μετακινήσεων κατά 40%, μέσω της σταδιακής μετάβασης σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, σε συνδυασμό με πολιτικές οικολογικής οδήγησης και ενίσχυσης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.

Το μεγαλύτερο όμως βήμα βρίσκεται ήδη στον σχεδιασμό. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει τη ναυπήγηση δύο νέων επιβατικών-οχηματαγωγών πλοίων τελευταίας τεχνολογίας, συνολικής επένδυσης άνω των 300 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο έως το 2028 υπό ελληνική σημαία.

Τα νέα πλοία θα εξυπηρετούν τη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και θα διαθέτουν μηχανές ικανές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, προηγμένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, δυνατότητα ηλεκτροδότησης από ξηράς κατά την παραμονή στους λιμένες (cold ironing) και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό γάστρας και προπελών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφερόμενη μονάδα φορτίου θα είναι μειωμένες κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με τα σημερινά πλοία συμβατικής τεχνολογίας. Παράλληλα, τα νέα πλοία θα αυξήσουν σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα, μεταφέροντας έως 2.500 επιβάτες, 3.300 γραμμικά μέτρα φορτίου και 315 επιβατικά οχήματα.

Η επένδυση αυτή συνδυάζει περιβαλλοντικούς και επιχειρησιακούς στόχους, καθώς συνοδεύεται από αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σύγχρονους κοινόχρηστους χώρους και αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης των επιβατών.

Η πορεία της εταιρείας αναγνωρίστηκε και σε διεθνές επίπεδο το 2025, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Passenger Line of the Year στα Greek Shipping Awards της Lloyd’s List, διάκριση που απονεμήθηκε για την επιχειρησιακή της απόδοση, την αξιοπιστία και την προσήλωσή της σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που εκτείνεται από τις τεχνικές βελτιώσεις του υπάρχοντος στόλου έως τη ναυπήγηση νέας γενιάς πλοίων, η MINOAN LINES επιχειρεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιβαλλοντική συμμόρφωση εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας για τη διεθνή και την ελληνική ακτοπλοΐα.