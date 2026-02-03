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MINOAN LINES: Απόδοση δωρεάς για τη στήριξη του έργου της «Ηλιαχτίδας»
Ναυτιλία
17:50 - 03 Φεβ 2026

MINOAN LINES: Απόδοση δωρεάς για τη στήριξη του έργου της «Ηλιαχτίδας»

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η σπουδαία πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «1 εισιτήριο → 1 ευρώ → 1 πράξη αγάπης» της Minoan Lines.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η MINOAN LINES ταξίδεψε με προορισμό την προσφορά και την αλληλεγγύη, στηρίζοντας έμπρακτα τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα», μέσα από την καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ταξιδεύουμε για καλό σκοπό».

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Μαρία Ευστρατίου και Λουκάς Σιγάλας

Από το Ηράκλειο της Κρήτης σε όλη την Ελλάδα, η αγάπη ταξιδεύει με τη MINOAN LINES.

Με κεντρικό μήνυμα «1 εισιτήριο → 1 ευρώ → 1 πράξη αγάπης», η MINOAN LINES προσέφερε και φέτος €1 από κάθε εισιτήριο σε όλα τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 30 Δεκεμβρίου στο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, αποδεικνύοντας ότι ένα απλό ταξίδι μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική κοινωνική αξία.

Η απόδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης του κ. Λουκά Σιγάλα, Διευθύνοντος Συμβούλου της MINOAN LINES, με την κα Μαρία Ευστρατίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ηλιαχτίδας», στην Ψυχοκοινωνική Δομή Στήριξης «Ηλιαχτίδα» (Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MINOAN LINES, κ. Λουκάς Σιγάλας, δήλωσε: «Η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σταθερό πυλώνα της φιλοσοφίας και της πορείας της MINOAN LINES. Για δεύτερη χρονιά, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που συνεχίζουμε να στηρίζουμε το πολύτιμο έργο της «Ηλιαχτίδας». Τα παιδιά και οι οικογένειές τους χρειάζονται δίπλα τους συμμάχους, με συνέπεια και συνέχεια – και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να είμαστε».

Από την πλευρά της, η κα Μαρία Ευστρατίου ανέφερε: «Η σταθερή στήριξη της MINOAN LINES προς τον Σύλλογο «Ηλιαχτίδα», για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση μιας εταιρικής κουλτούρας που αντιλαμβάνεται την κοινωνική ευθύνη ως διαρκή δέσμευση και όχι ως αποσπασματική πράξη. Για τον Σύλλογο «Ηλιαχτίδα», η προσφορά αυτή μεταφράζεται σε ελπίδα, σε ανακούφιση και σε δύναμη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που καθημερινά δίνουν ένα δύσκολο αγώνα. Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους της εταιρίας MINOAN LINES που επιλέγουν να στηρίζουν το έργο μας αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας τους».

Για τη MINOAN LINES, η αξία της προσφοράς δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη, αλλά ένα ταξίδι με διάρκεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 17:55
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