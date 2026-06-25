Minoan: Πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Η MINOAN LINES έλαβε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2022 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η πιστοποίηση αφορά στο πεδίο εφαρμογής την «Παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών» (Provision of Maritime Transport Services) και καλύπτει συνολικά οκτώ εγκαταστάσεις και σημεία λειτουργίας της εταιρείας: Κεντρικά γραφεία Ηρακλείου, Εκδοτήρια εισιτηρίων λιμένος Ηρακλείου, Κεντρικά γραφεία Πειραιά, Εκδοτήρια εισιτηρίων λιμένος Πειραιά, Εκδοτήρια εισιτηρίων λιμένος Ηγουμενίτσας, Πλοίο KNOSSOS PALACE, Πλοίο FESTOS PALACE και Πλοίο KYDON PALACE.

Με την εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας πληροφοριών, τόσο στο σύνολο των εγκαταστάσεων ξηράς (κεντρικά γραφεία και εκδοτήρια εισιτηρίων), όσο και στα πλοία της εταιρείας, η MINOAN LINES ενισχύει τις εσωτερικές της διαδικασίες, μειώνει τον κίνδυνο περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών και ενδυναμώνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην ελληνική και τη διεθνή επιβατηγό ναυτιλία. Παράλληλα, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό σε ξηρά και θάλασσα, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω PoS και οι υπηρεσίες internet εν πλω, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της.

Η απονομή των πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της MINOAN LINES, παρουσία στελεχών των δύο εταιρειών. Τα πιστοποιητικά απένειμε o κ. Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα και ο κ. Δημήτρης Δαμιανάκης, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000 & ISO 42001 Scheme Manager.

Ο κ. Λουκάς Σιγάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της MINOAN LINES, κατά την παραλαβή δήλωσε σχετικά: «Στη MINOAN LINES γνωρίζουμε πως η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά. Η πιστοποίηση ISO 27001:2022 επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία μας επενδύει συστηματικά στην προστασία των πληροφοριών, στην κυβερνοασφάλεια και στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει την ταξιδιωτική εμπειρία, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που συνδυάζει ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τους επιβάτες και τους συνεργάτες μας, τόσο στις εγκαταστάσεις ξηράς όσο και στα πλοία του στόλου μας».

Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα σχολίασε: «Η επιτυχής πιστοποίηση της MINOAN LINES σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2022 αποδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην ασφάλεια των πληροφοριών και στην υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στηρίζει οργανισμούς που επενδύουν στην αξιοπιστία, στην ανθεκτικότητα και στην προστασία των δεδομένων τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας».