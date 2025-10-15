ERMA TECH: Εξαγορά και δυναμική πορεία στην πράσινη ναυτιλία

Ο όμιλος ERMA TECH επεκτείνει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό του στις βιώσιμες ναυτιλιακές τεχνολογίες με την απόκτηση της τεχνολογίας Ultrasonic Antifouling Technology της HASYTEC.

Ο όμιλος ERMA TECH, με ισχυρή παρουσία στις ολοκληρωμένες λύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, ανακοίνωσε, χθες, την απόκτηση της τεχνολογίας Ultrasonic Antifou ling Technology, που αναπτύχθηκε από την γερμανικών συμφερόντων HASYTEC, και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η συγκεκριμένη εξαγορά όπως αναφέρεται, «αποτελεί μια ακόμη στρατηγική κίνηση και ενισχύει τη δέσμευση του ERMA TECH GROUP για την προώθηση της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση του ομίλου ως αξιόπιστου παρόχου προηγμένων, φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ειδικότερα, ο όμιλος ERMA TECH ενσωματώνει την καινοτόμο τεχνολογία Dynamic Biofilm Pro tection intelligent® (DBPi®) σ το χαρτοφυλάκιό της. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή antifouling λύση, δηλαδή ένα σύστημα που αποτρέπει την προσκόλληση και ανάπτυξη θαλάσσιων μικροοργανισμών, όπως άλγη και όστρακα, στις επιφάνειες των πλοίων. Η συσσώρευση αυτών των οργανισμών αυξάνει την τριβή του κύτους με το νερό, μειώνει την ταχύτητα και αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. Το DBPi® χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα και τεχνητή νοημοσύνη για να εμποδίζει την ανάπτυξη θαλάσσιας βιομάζας, διατηρώντας τις επιφάνειες καθαρές χωρίς τη χρήση χημικών ή συχνές εργασίες καθαρισμού από συνεργεία.

Η τεχνολογία DBPi® εφαρμόζεται ήδη για την προστασία κρίσιμων συστημάτων των πλοίων, όπως προπέλες, αντλίες και εναλλάκτες θερμότητας, και εξελίσσεται συνεχώς με νέες εφαρμογές, μεταξύ αυτών και μια λύση νέας γενιάς για την προστασία του κύτους των πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η ανάγκη για δαπανηρές συντηρήσεις και καθαρισμούς, βελτιώνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς το πλοίο διατηρεί μια πιο ομαλή επιφάνεια που γλιστρά ευκολότερα στο νερό, απαιτώντας λιγότερη ισχύ για την ίδια ταχύτητα, και περιορίζονται σημαντικά οι εκπομπές CO₂ χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Το DBPi® έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στους τομείς της ποντοπόρου ναυτιλίας, της κρουαζιέρας και των υπεράκτιων εγκαταστάσεων.»

«Αυτή η εξαγορά σηματοδοτεί ένα ακόμη στρατηγικό ορόσημο για τον όμιλο ERMATECH», δήλωσε η κα Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος του ERMA TECHGROUP. «Ενσωματώνουμε μια ακόμη καινοτόμο τεχνολογία που μειώνει τις εκπομπές, περιορίζει το λειτουργικό κόστος και διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή μας πορεία και εδραιώνοντας περαιτέρω τον όμιλο ERMA TECH ως πάροχο ολοκληρωμένων βιώσιμων ναυτιλιακών τεχνολογιών».

Η HASYTEC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο Κίελο της Γερμανίας, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι πελάτες της HASYTEC θα μπορούν να επωφεληθούν πλέον από το παγκόσμιο δίκτυο του ERMA TECHGROUP, που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 σημεία εξυπηρέτησης και μια ομάδα 170 και πλέον μηχανικών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση και τη συνεχή εξέλιξη των καινοτόμων τεχνολογιών της HASYTEC. Εξάλλου, η πατενταρισμένη τεχνολογία Ultrasonic Antifoul ing Technology της HASYTECταιρ ιάζει απόλυτα με την αποστολή μας: From saving the oceans to safeguardingthe planet», πρόσθεσε η κα Πολυχρονοπούλου.

Σχετικά με την ERMA TECH GROUP

Ο όμιλος ERMA TECH είναι παγκόσμιος ηγέτης στις βιώσιμες τεχνολογίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και απαρτίζεται από τις εταιρείες ERMA FIRST, EPESyste ms Division, RWO, Ecochlor, ME TIS, HASYTEC και άλλες θυγατρικές εταιρείες και στρατηγικές συνεργασίες.

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ο όμιλος ERMA TECH προσφέρει πρωτοποριακές και βραβευμένες λύσεις στους τομείς της απανθρακοποίησης, την επεξεργασία θαλάσσιου νερού και λυμάτων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακού εξοπλισμού και συναφών υπηρεσιών, προωθώντας ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών από τη ναυτιλιακή βιομηχανία και προστατεύοντας τους ωκεανούς, τα πλοία και τον πλανήτη.