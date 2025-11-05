Παραγγελίες πέντε bulk carriers από Eastern Med και Seanergy στη Hengli

Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές Eastern Mediterranean και Seanergy προχώρησαν σε παραγγελία πέντε bulk carriers στη κινεζική ναυπηγική εταιρεία Hengli Heavy Industry. Η συμφωνία περιλαμβάνει τέσσερα πλοία τύπου Kamsarmax και ένα Capesize, με συνολική αξία άνω των 1,5 δισ. γιουάν (περίπου 210,7 εκατ. δολάρια).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hengli, οι συμβάσεις εντάσσονται σε σειρά νέων συμφωνιών με ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες διατηρούν υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και την απόδοση των πλοίων, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Hengli σημείωσε επίσης ότι το μερίδιό της στην Ευρώπη ακολουθεί ανοδική πορεία και ότι η συνέχιση των συνεργασιών σε αυτή την αγορά εκτιμάται πως θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και παραγωγική της δραστηριότητα.