Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ δίνει «Όσκαρ» στον Αυγενάκη
Πολιτική
14:35 - 05 Νοε 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ δίνει «Όσκαρ» στον Αυγενάκη

Reporter.gr Newsroom
Ιδιαιτέρως αιχμηρά σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρουν πως η κατάθεσή του κ. Αυγενάκη επιβεβαίωσε πλήρως το βαθύ πρόβλημα θεσμικής εκτροπής και κομματικού ελέγχου που χαρακτήρισε τη θητεία του και τη διοίκηση του Οργανισμού επί Υπουργίας του, αν και εκείνος με τη σημερινή του παρουσία διεκδίκησε το…όσκαρ θεσμικότητας υπερασπιζόμενος τα πεπραγμένα της διοίκησής του καθώς και των συνεργατών του.

Επιπλέον, πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως «ο κ. Αυγενάκης, επαναλάμβανε διαρκώς ότι βρίσκεται εκεί ως«μάρτυρας» υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο εναντίον του. Ο πρώην Υπουργός παρέλειψε να αναφέρει ότι οι ευρωπαίες εισαγγελείς είχαν στείλει στην Ελληνική Βουλή δικογραφία καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε., σε βαθμό κακουργήματος, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Μ. Βορίδη, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία τον προστάτευσε καταψηφίζοντας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Επομένως, την ιδιότητά του ως «μάρτυρα» την οφείλει στην Νέα Δημοκρατία.

Σε δημόσια δήλωσή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αυγενάκης είχε επισημάνει πως, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται τεράστια ποσά, «δε φτάνει ένα καλό βιογραφικό· χρειάζεται και ευθύνη περισσότερη» υπερασπιζόμενος την άποψή του ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. δεν πρέπει να διορίζονται με ΑΣΕΠ. Σήμερα όμως, κλήθηκε να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται αυτή την «ευθύνη» και την «αξιοκρατία» το μέλος της Κυβέρνησης των αρίστων, όταν, διόρισε για Πρόεδρο τον κ. Μπαμπασίδη και Αντιπροέδρους τους προσωπικούς του φίλους, και κομματάρχες του κ.κ. Ζερβό και Κουρδή. Όλοι, κατά σύμπτωση στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι επιλογές στελεχών έγιναν με κομματικά κριτήρια και όχι με αξιοκρατία.

Την ίδια στιγμή, η απομάκρυνση του πρώην Προέδρου Σημανδράκου συνέπεσε με την αποδέσμευση χιλιάδων ΑΦΜ που ελέγχονταν, περιλαμβανομένων και οικολογικών σχημάτων, για τα οποία έγιναν πληρωμές ύψους 37 εκατ. ευρώ, που, κατά περίεργη πάλι σύμπτωση, κατευθύνθηκαν προς την εκλογική του περιφέρεια.

Από τις επισυνδέσεις προκύπτουν διάλογοι, σύμφωνα με τους οποίους Αυγενάκης Ζερβός, θάβουν καταγγελίες και αποτρέπουν ελέγχους, ενώ η επωδός «είναι άνθρωποι του Λευτέρη» επαναλαμβάνεται ως κίνητρο της διοίκησης που διόρισε ο κ. Αυγενάκης. Ο αστυνομικός φρουρός του Υπουργού, Δημήτρης Κουτεντάκης, συνομιλεί με τον Ζερβό λέγοντας του « εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα , δώσε στο κοπέλι επιδότηση πέντε-έξι χιλιάρικα». Ο κ. Αυγενάκης δεν διέψευσε τους διαλόγους, παρά μόνο ανέφερε ότι δεν συντελέστηκε η πράξη! Αυτή είναι η «ευθύνη» που επικαλέστηκε ο κ. Αυγενάκης. Αυτή είναι η «θεσμικότητα» της λειτουργίας του.

Σε συνομιλίες του Γιώργου Ξυλούρη, ψηφοφόρου της ΝΔ και προσώπου που ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης γνωρίζει προσωπικά όπως είπε στην Επιτροπή, προκύπτει πως ο πρώην Υπουργός τον παρότρυνε να καταθέσει μήνυση κατά της υπαλλήλου Π. Τυχεροπούλου, η οποία συνέδραμε τις εισαγγελικές αρχές στην έρευνα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν ο κ. Ξυλούρης ένιωσε «εκτεθειμένος», εξέφρασε την οργή του για την εγκατάλειψη από τον κ. Αυγενάκη, ενώ ο ίδιος τον είχε προτρέψει να κάνει την μήνυση. Ο κ. Αυγενάκης όταν ρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ αν ισχύουν οι παραπάνω διάλογοι προέτρεψε τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να ρωτήσουν τον ίδιο τον κ. Ξυλούρη. Αλήθεια, δεν έχει ενημερωθεί ο κ. Αυγενάκης ότι η Νέα Δημοκρατία, εμποδίζει την προσέλευση του κ. Ξυλούρη στην επιτροπή παρά τα επίμονα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ; Πώς προέτρεψε τους Βουλευτές να ρωτήσουν κάποιον τον οποίο η δική του παράταξη προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μην φέρει στην Επιτροπή;

Με έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ήδη από τον Απρίλιο του 2024 ότι οι συνεχείς αλλαγές διοικήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστούν δείγμα έλλειψης ανεξαρτησίας και πολιτικής παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της αναφέρει ότι ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να εξετάσουν αν πρέπει να τεθεί υπό επιτήρηση η διαπίστευση ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω σοβαρών ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί. Στην έκθεση του για το οικονομικό έτος 2023, ο οργανισμός πιστοποίησης της Επιτροπής εντόπισε εκ νέου σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και στη συμμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα κριτήρια διαπίστευσης, αποδίδοντας χαμηλή βαθμολογία (2/4) σε κρίσιμους τομείς, όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Οργανωτική Δομή. Η επιτροπή είχε επισημάνει ότι παραμένει προβληματικός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να συμμορφωθεί, ο κ. Αυγενάκης με όλα τα παραπάνω παρενέβη ακόμη περισσότερο, εκδίδοντας εντολή ώστε «καμία εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην εκδίδεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού» και υπερασπιζόμενος την απόφασή του. Αυτή η πρακτική οδήγησε τελικά στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού και στην επιτήρηση της χώρας. Οι αγρότες έμειναν απλήρωτοι και η ευθύνη ανήκει και σε αυτόν.

Υπερασπίστηκε με πάθος την απόφαση αυτή αγνοώντας και υποβιβάζοντας τις οδηγίες της Επιτροπής. Ο «θεσμικός» κ. Αυγενάκης προσπαθούσε να ελέγχει και να χειραγωγεί τη διοίκηση που διορίστηκε με ΑΣΕΠ συμβάλλοντας με τις πρακτικές αυτές στην άρση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμα, κλήθηκε να απαντήσει γιατί στις 11 Οκτωβρίου 2023, παραμονές του δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών στη Θεσσαλία, δήλωσε δημόσια ότι «το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει άμεσα τις πληρωμές των αποζημιώσεων». Η δήλωση αυτή αποτέλεσε απροκάλυπτο εκβιασμό των πολιτών, εξαρτώντας την καταβολή των επιδοτήσεων με την επανεκλογή Αγοραστού στη Θεσσαλία. Ο πρώην Υπουργός επιχείρησε να το παρουσιάσει ως «προσωπική άποψη» καθώς έπρεπε να υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση της Περιφέρειας!

Οι παραγωγοί της χώρας εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η χώρα βρίσκεται υπό επιτήρηση λόγω απώλειας αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Αυγενάκης επέλεξε διοικήσεις, που λειτούργησαν ως κομματάρχες του, με εξωθεσμικό τρόπο συμβάλλοντας στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού. Ήταν γνώστης των παράνομων πράξεών τους και συνεργός στην εκτέλεση τους Οι βαρύτατες ευθύνες του έχουν ως θύματα τους έντιμους παραγωγούς του τόπου μας που εξαιτίας του παραμένουν απλήρωτοι.

Εν τω μεταξύ αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστολή της Δέσποινας Μαρκοπούλου, επικεφαλής των ορκωτών ελεγκτών που ήλεγχαν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία παρουσιάζει μια σειρά δήθεν νομικών κωλυμάτων για την εξέτασή της από τα μέλη της Επιτροπής. Προκαλεί ερωτηματικά πώς η έχουσα την ευθύνη και υπογράφουσα τους οικονομικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει άγνοια και αδυναμία , συνεπικουρούμενη στα αβάσιμα επιχειρήματα της από την κυβερνητική πλειοψηφία που μόνη της αποφάσισε να μην την καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή και στην θέση της να έρθει ένα απλό μέλος της ομάδας των λογιστών, ο οποίος δεν υπέγραψε τους ελέγχους και δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 18:34
