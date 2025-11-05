Κυβερνοεπίθεση «έριξε» τα κέρδη της Marks & Spencer κατά 98%

Κυβερνοεπίθεση «έριξε» τα κέρδη της Marks &amp; Spencer κατά 98%
Επιχειρήσεις
14:19 - 05 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η βρετανική αλυσίδα λιανικής πώλησης ρούχων και τροφίμων Marks & Spencer (M&S) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τις διαδικτυακές της υπηρεσίες προκάλεσε κατακόρυφη πτώση των κερδών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το εξάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο κατέρρευσαν στα 6,2 εκατ. λίρες (8,1 εκατ. δολάρια), σημειώνοντας πτώση 98% σε σύγκριση με 282,1 εκατ. λίρες την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η M&S διέκοψε τις online πωλήσεις της για περίπου έξι εβδομάδες μετά από επίθεση χάκερ κοντά στο Πάσχα, κατά την οποία εκλάπησαν δεδομένα πελατών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στιούαρτ Μάτσιν, χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο «εξαιρετικά δύσκολο», προσθέτοντας ότι τα σταθερά οικονομικά θεμέλια της εταιρείας την βοήθησαν να αντιμετωπίσει την κρίση.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη του δεύτερου εξαμήνου θα είναι «τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι», καθώς οι επιπτώσεις της επίθεσης μειώνονται. Μέχρι σήμερα, η M&S έχει καταγράψει ζημία 101,6 εκατ. λιρών για την αποκατάσταση των συστημάτων και αναμένει επιπλέον ζημία 34 εκατ. λιρών το δεύτερο εξάμηνο. Μέσω ασφαλιστικής αποζημίωσης έχει ανακτήσει περίπου 100 εκατ. λίρες.

Παρά τις σημαντικές απώλειες, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22%, φτάνοντας σχεδόν τα 8 δισεκατομμύρια λίρες. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 0,1% στις πρωινές συναλλαγές του Λονδίνου.

Ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell, σχολίασε ότι «τα κέρδη καταβαραθρώθηκαν καθώς οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού καλοκαιριού για τον λιανοπωλητή».

Η επίθεση της M&S εντάσσεται σε μια ευρύτερη αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων στη Βρετανία, με μεγάλες εταιρείες να γίνονται στόχος. Τον Σεπτέμβριο,η επίθεση σε Jaguar Land Rover οδήγησε σε διακοπή παραγωγής για έναν μήνα, ενώ και τα Harrods και Co-op έχουν δεχθεί ανάλογα χτυπήματα φέτος.

