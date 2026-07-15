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Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens
Επιχειρήσεις
08:54 - 15 Ιουλ 2026

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

Γιώργος Αλεξάκης
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Η εισαγωγή του κοινού ομολογιακού δανείου της Seanergy Maritime Holdings Corp. στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, την Τρίτη 14/7 αποτελεί κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του ελληνικού χρηματιστηρίου να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους-πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, οι οποίοι συνολικά συνεισφέρουν σχεδόν το 30% του ΑΕΠ της χώρας.

Η ειδική τελετή της Τρίτης (15/7), για την έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens σηματοδότησε τη νέα αυτή σχέση, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Seanergy Maritime Holdings Corp., Σταμάτη Τσαντάνη, να κηρύσσει την έναρξη των συναλλαγών, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της στιγμής.

Ένας στόχος που έγινε πραγματικότητα μετά από 28 χρόνια

Ο κ. Τσαντάνης συνέδεσε την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου με έναν προσωπικό στόχο που είχε θέσει ήδη από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας.

«Πριν από 28 χρόνια, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου, είχα μία σκέψη: πώς θα φέρουμε την ελληνική ναυτιλία πιο κοντά στο ελληνικό χρηματιστήριο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι προηγούμενες προσπάθειες δεν είχαν ευοδωθεί, καθώς οι συνθήκες της αγοράς δεν ήταν ακόμη ώριμες.

Όπως επισήμανε, η Seanergy κατάφερε μέσα σε 15 χρόνια να εξελιχθεί από μια εταιρεία που βρισκόταν κοντά στη χρεοκοπία σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της διεθνούς αγοράς μεταφοράς ξηρού φορτίου, αξιοποιώντας με επιτυχία τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές για την άντληση σημαντικών κεφαλαίων.

Η ελληνική αγορά αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο

Η διοίκηση της Seanergy, μάλιστα, όπως ανέφερε, διαπίστωσε το τελευταίο διάστημα ότι η ελληνική επενδυτική κοινότητα εμφανίζει πλέον αυξημένο ενδιαφέρον για εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την έκδοση του ομολόγου στην Ελλάδα.

Η προετοιμασία της έκδοσης ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, αρχικά με την AXIA Ventures Group και στη συνέχεια με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαίωσε ότι η ελληνική αγορά μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης ακόμη και για ναυτιλιακές εταιρείες με παγκόσμια παρουσία.

«Η σημαντική υπερκάλυψη, κυρίως από Έλληνες επενδυτές, αποδεικνύει ότι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από την ελληνική αγορά», τόνισε ο κ. Τσαντάνης.

Ισχυρή εμπιστοσύνη από τους επενδυτές

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου και αφορούσε 100.000 κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η συνολική ζήτηση έφθασε τα 202,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,03 φορές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,90%, δηλαδή στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους απόδοσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 92% της έκδοσης καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές, στοιχείο που αντανακλά την εμπιστοσύνη της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας προς την εταιρεία.

Το πενταετές ομόλογο λήγει τον Ιούλιο του 2031, με εξαμηνιαία καταβολή τόκων και αποπληρωμή του συνόλου της ονομαστικής αξίας στη λήξη του.

Τα νέα κεφάλαια στηρίζουν το επενδυτικό πρόγραμμα

Όπως αναφέρθηκε, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της Seanergy, καθώς η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει έγκαιρα σε παραγγελίες νέων πλοίων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαντάνη, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντική αξία για τους μετόχους και να αποτελέσουν συνέχεια της ισχυρής κερδοφορίας που έχει καταγράψει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά

Από την πλευρά της, η β' αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσα Στάμου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επιτυχία της έκδοσης, σημειώνοντας ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό επιλέγουν πλέον την Ελλάδα όχι μόνο ως τόπο καταγωγής, αλλά και ως αγορά χρηματοδότησης και δημιουργίας αξίας.

Συνολικά, πάντως, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον στρατηγικό στόχο του Euronext Athens να προσελκύσει περισσότερες επιχειρήσεις από τη ναυτιλία, τον τουρισμό και άλλους εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, διευρύνοντας την επενδυτική του βάση και ενισχύοντας τη σύνδεση της κεφαλαιαγοράς με την πραγματική οικονομία.

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