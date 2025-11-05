Διακοπή των μπλόκων στον ΒΟΑΚ: Επίκειται συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον Χατζηδάκη

Τη διακοπή των μπλόκων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά από επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ενώ προγραμματίστηκε συνάντηση για την πλήρη εξέταση των αιτημάτων τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη χθεσινή συνέλευση στο μπλόκο των Χανίων, όπου συμμετείχαν οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη την Κρήτη. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν δώσει προθεσμία στο γραφείο του Αντιπροέδρου έως σήμερα το απόγευμα, ζητώντας να κλειστεί ραντεβού, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και αγροτών θα βρεθούν στην Αθήνα για συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που, όπως αναφέρουν, πλήττουν τον κλάδο τους.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της συζήτησης και να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.