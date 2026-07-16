Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Seanergy Maritime Holdings, Σταμάτιος Τσαντάνης, μαζί με τη σύζυγό του Τριανταφυλλιά Φραγκέδη, απέκτησαν μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας 314 ομολογίες συνολικής αξίας 314.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς του πενταετούς ομολογιακού δανείου της εταιρείας.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Seanergy Maritime Holdings Corp.» (η «Εταιρεία»), βάσει γνωστοποιήσεων που έλαβε την 15η Ιουλίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι τα κάτωθι πρόσωπα απέκτησαν την 10η Ιουλίου 2026, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας (στην οποία είναι συνδικαιούχοι τα κάτωθι πρόσωπα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους), 314 ομολογίες εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής αξίας 314.000 ευρώ, στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς από την Εταιρεία έως 100.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστης, δυνάμει του από 10ης Ιουλίου 2026 προγράμματος ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας, διεπόμενου από το ελληνικό δίκαιο, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών:

- Σταμάτιος Τσαντάνης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

- Τριανταφυλλιά Φραγκέδη, σύζυγος του κ. Σταμάτιου Τσαντάνη.