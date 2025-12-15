MSC Cruises και MEYER WERFT υπογράφουν ιστορική συμφωνία για έξι κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς

Σήμερα 15/12, η MSC Cruises ανακοίνωσε μια σημαντική νέα παραγγελία για τέσσερα κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς και δύο επιπλέον προαιρετικά πλοία από τη MEYER WERFT στο Papenburg, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πλατφόρμας “New Frontier” – μιας καινούργιας κατηγορίας πλοίων. Η παραγγελία αυτή εξασφαλίζει πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας του ναυπηγείου για πολλά χρόνια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας στο Βερολίνο από την Ομοσπονδιακή Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων Katherina Reiche και τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Ενέργειας της Κάτω Σαξονίας Olaf Lies, τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της MSC Cruises Pierfrancesco Vago και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MEYER WERFT Dr. Bernd Eikens.

Ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος της MSC Cruises, δήλωσε: «Το ιστορικό επιτυχιών, η τεχνογνωσία και η μακρά παράδοση της MEYER WERFT την καθιστούν πραγματικό φάρο της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. Μαζί θα δημιουργήσουμε πλοία που θα επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία της κρουαζιέρας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή δεξιοτεχνία που κρατά τη Γερμανία στην πρωτοπορία της ναυπηγικής μηχανικής. Η κατηγορία New Frontier θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε νέες και αποκλειστικές διαδρομές, να προσφέρουμε εξαιρετική εμπειρία στους επισκέπτες και να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικές τεχνολογίες επόμενης γενιάς που θα προωθήσουν τη δέσμευσή μας για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050.»

Ο Dr. Bernd Eikens, Διευθύνων Σύμβουλος της MEYER WERFT, δήλωσε: «Αυτή η νέα παραγγελία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην 230χρονη ιστορία της MEYER WERFT. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη MSC Cruises ως νέο πελάτη και στρατηγικό συνεργάτη και αισθανόμαστε πραγματικά τιμημένοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Αυτή η μακροπρόθεσμη συνεργασία με τη MSC Cruises εξασφαλίζει βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια θέσεων εργασίας για πολλά χρόνια. Σήμερα είναι μια πραγματικά θετική και σημαντική ημέρα για όλους στη MEYER WERFT — για τους εργαζομένους μας και τους συνεργάτες μας.»

Με μέγιστη χωρητικότητα 5.400 επιβατών και περίπου 180.000 κόρους ολικής χωρητικότητας, τα πλοία της κατηγορίας “New Frontier” θα παραδίδονται σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από το 2030. Η παραγγελία αυτή αποτελεί καθοριστική ενίσχυση για την περιφερειακή οικονομία. Διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γερμανία, ιδιαίτερα στην Κάτω Σαξονία και το Papenburg, όπου η MEYER WERFT αποτελεί βασικό εργοδότη και στηρίζει την απασχόληση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών του ναυπηγείου. Περισσότερα από 3.200 άτομα απασχολούνται άμεσα στη MEYER WERFT, ενώ πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή συνδέονται με τη λειτουργία της.

Με χρονοδιαγράμματα παράδοσης που εκτείνονται έως τη δεκαετία του 2030, η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο του Papenburg ως στρατηγικού κόμβου για την παγκόσμια ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων και εξασφαλίζει τη συνέχεια ενός από τα πλέον προηγμένα ναυπηγικά οικοσυστήματα της Ευρώπης.