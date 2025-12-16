PCT: Απονομή υποτροφιών με διευρυμένο πρόγραμμα για το έτος 2025-26

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά) στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των νέων που ξεκινούν το ταξίδι τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απονέμοντας φέτος πέντε υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της PCT, που ξεκίνησε πέρυσι από τον Δήμο Περάματος, φέτος διευρύνει το αποτύπωμά του, περιλαμβάνοντας και τον Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας. Παράλληλα, ενισχύεται το συνολικό ποσό, απονέμοντας για φέτος πέντε υποτροφίες, ύψους 4.000 ευρώ η κάθε μία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ουσιαστικά τους νέους της τοπικής κοινωνίας.

Οι υποτροφίες έχουν στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση και να επιβραβεύσουν την προσπάθεια και τη διάκρισή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της PCT, σε μια ζεστή συνάντηση με τη συμμετοχή της Διοίκησης της εταιρείας. Τους φοιτητές και τις οικογένειές τους υποδέχτηκε ο Deputy General Manager, Captain Luo Shijun, ο οποίος τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στο νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής τους.

Σε δήλωσή του, ο Captain Luo Shijun ανέφερε:

«Στην PCT πιστεύουμε στους νέους ανθρώπους και στη δύναμη της προσπάθειας. Με το Πρόγραμμα Υποτροφιών θέλουμε να είμαστε δίπλα τους στα πρώτα τους βήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τους ενθαρρύνουμε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους».

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της PCT, μέσα από το οποία η εταιρεία επενδύει σταθερά και στην εκπαίδευση, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, με πίστη ότι η γνώση και οι νέοι άνθρωποι είναι το θεμέλιο για ένα καλύτερο αύριο.