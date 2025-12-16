ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Captain Luo Shijun, Deputy General Manager of PCT S.A. μαζί με την υπότροφο Ιωαννίδου Κωνσταντίνα και την οικογένειά της
Captain Luo Shijun, Deputy General Manager of PCT S.A. μαζί με την υπότροφο Ιωαννίδου Κωνσταντίνα και την οικογένειά της
Ναυτιλία
18:33 - 16 Δεκ 2025

PCT: Απονομή υποτροφιών με διευρυμένο πρόγραμμα για το έτος 2025-26

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά) στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των νέων που ξεκινούν το ταξίδι τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απονέμοντας φέτος πέντε υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της PCT, που ξεκίνησε πέρυσι από τον Δήμο Περάματος, φέτος διευρύνει το αποτύπωμά του, περιλαμβάνοντας και τον Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας. Παράλληλα, ενισχύεται το συνολικό ποσό, απονέμοντας για φέτος πέντε υποτροφίες, ύψους 4.000 ευρώ η κάθε μία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ουσιαστικά τους νέους της τοπικής κοινωνίας.

Οι υποτροφίες έχουν στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση και να επιβραβεύσουν την προσπάθεια και τη διάκρισή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της PCT, σε μια ζεστή συνάντηση με τη συμμετοχή της Διοίκησης της εταιρείας. Τους φοιτητές και τις οικογένειές τους υποδέχτηκε ο Deputy General Manager, Captain Luo Shijun, ο οποίος τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στο νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής τους.

Σε δήλωσή του, ο Captain Luo Shijun ανέφερε:

«Στην PCT πιστεύουμε στους νέους ανθρώπους και στη δύναμη της προσπάθειας. Με το Πρόγραμμα Υποτροφιών θέλουμε να είμαστε δίπλα τους στα πρώτα τους βήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τους ενθαρρύνουμε να κυνηγήσουν τα όνειρά τους».

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της PCT, μέσα από το οποία η εταιρεία επενδύει σταθερά και στην εκπαίδευση, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, με πίστη ότι η γνώση και οι νέοι άνθρωποι είναι το θεμέλιο για ένα καλύτερο αύριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ford Explorer: Με ευρωπαϊκό DNA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Explorer: Με ευρωπαϊκό DNA

Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό: Ομοβροντία «πυρών» από τους πολιτικούς αρχηγούς κατά της κυβέρνησης
Πολιτική

Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό: Ομοβροντία «πυρών» από τους πολιτικούς αρχηγούς κατά της κυβέρνησης

Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες με τράπεζες και διυλιστήρια στο στόχαστρο - Ποιες μετοχές διασώθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες με τράπεζες και διυλιστήρια στο στόχαστρο - Ποιες μετοχές διασώθηκαν

Συμφωνία μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG
Ειδήσεις

Συμφωνία μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
Οικονομία

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ