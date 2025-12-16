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Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες με τράπεζες και διυλιστήρια στο στόχαστρο - Ποιες μετοχές διασώθηκαν
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17:51 - 16 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες με τράπεζες και διυλιστήρια στο στόχαστρο - Ποιες μετοχές διασώθηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Με ελαφριές απώλειες το ξεκίνημα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη (16/12), αλλά ακολούθησε σταδιακή επιδείνωση και μετά τις 12:00 παρουσιάστηκε σημαντική προσφορά τίτλων, με αποτέλεσμα ο ΓΔ να διολισθήσει και να κλείσει τελικά στα χαμηλά ημέρας στις 2086 -1%. Ο τζίρος ήταν μάλιστα πολύ αυξημένος στα 444 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των πακέτων 195 εκ. στην ΕΥΡΩΒ. .

Η ΕΥΡΩΒ -4,4% απώλεσε μεγάλο μέρος των χθεσινών κερδών παρασέρνοντας και τον δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα (ΔΤΡ -1,65%). Υποχώρηση και σε ΕΤΕ -1,2% και Optima -1,4% όπως και στα διυλιστήρια λόγω της πτώσης του Brent κάτω από τα 60$ με ΜΟΗ -1% & ΕΛΠΕ -1,2%. Χαμηλότερα και οι μετοχές των ΔΑΑ -1,4%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,5% και MTLN -1,6% με την Covalis Capital να αυξάνει την θέση short στο 0,8%.

Λίγες οι μετοχές του FTSE με άνοδο, με καλύτερες αυτές του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ με ΒΙΟ +2%, ΕΛΧΑ +2,6% σε νέα υψηλά έτους όπως και η ΔΕΗ +0,6%. Ενδοσυνεδριακό γύρισμα για τον ΤΙΤΑΝ +1,5% σε νέο υψηλό έτους,. Συγκριτικά βελτιωμένη η εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση (ATHEX SCI +0,03%) λόγω ΙΝΛΙΦ +0,3%, ΔΟΜΙΚ +1,5%, ΠΑΠ +2% , ΠΕΡΦ +3,2% έχοντας και νέα κάλυψη από την Eurobank Equities με αρκετά υψηλότερα περιθώρια τιμής, στο κόκκινο ΜΠΡΙΚ -0,7%, ΦΑΙΣ -2,3%, QLCO -1.3%, ΜΟΤΟ -1.5%.

Πτώση και για την μεσαία (FTSEM -0.5%) εξαιτίας της μεγάλης στάθμισης της ΙΝΛΟΤ -0,8% με αρκετές μετοχές πάντως σε θετικό έδαφος (ενδεικτικά ΠΡΟΝΤΕΑ +1,7%, ΑΔΜΗΕ +0,5%, ΑΛΜΥ +0,8%, ΛΑΒΙ +3,4%, NOVAL +2,5%).

Νέα επιστροφή κεφαλαίου (απαιτούνται εγκρίσεις από την ΓΣ) από την ΙΝΤΕΚ για 0,15 ευρώ/μετοχή, συνεχίζει τις αγορές μετοχών ΟΠΑΠ -1% η μητρική Allwyn όπως και όλες οι συστημικές τράπεζες για Ιδίες Μετοχές, ενώ η ΑΛΦΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Axia κάτω από το σχήμα της Alpha Finance.

Στο ίδιο μήκος κύματος με άλλες επενδυτικές τράπεζες και η Barclays που συστήνει ελληνικά ομόλογα στις βασικές της επιλογές, σε μια γενικότερη πάντως διαφοροποίηση αρκετών οίκων που πλέον εστιάζουν στο debt παρά στο equity ως το προτιμώμενo asset class , με το θετικό μήνυμα βέβαια να παραμένει η επιλογή της χώρας λόγω ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 20:45
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