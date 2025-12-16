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Συμφωνία μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG
Ειδήσεις
17:48 - 16 Δεκ 2025

Συμφωνία μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουγγαρία υπέγραψε σήμερα (16/12) συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πίτερ Σίγιαρτο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρίνισε ότι η συμφωνία προβλέπει την παράδοση συνολικά δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG στην Ουγγαρία μέσα στην επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, τόνισε πως βασικός στόχος της χώρας είναι η διαφοροποίηση των ενεργειακών της προμηθειών, τόσο ως προς τις πηγές όσο και ως προς τις διαδρομές μεταφοράς, με σκοπό την εξασφάλιση των πιο ανταγωνιστικών τιμών.

Την ίδια στιγμή, η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία MVM ανακοίνωσε ότι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την αμερικανική Chevron για την προμήθεια δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας.

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