Συμφωνία μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG

Η Ουγγαρία υπέγραψε σήμερα (16/12) συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πίτερ Σίγιαρτο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρίνισε ότι η συμφωνία προβλέπει την παράδοση συνολικά δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG στην Ουγγαρία μέσα στην επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, τόνισε πως βασικός στόχος της χώρας είναι η διαφοροποίηση των ενεργειακών της προμηθειών, τόσο ως προς τις πηγές όσο και ως προς τις διαδρομές μεταφοράς, με σκοπό την εξασφάλιση των πιο ανταγωνιστικών τιμών.

Την ίδια στιγμή, η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία MVM ανακοίνωσε ότι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την αμερικανική Chevron για την προμήθεια δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας.