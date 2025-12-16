Συμφωνία μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρίνισε ότι η συμφωνία προβλέπει την παράδοση συνολικά δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG στην Ουγγαρία μέσα στην επόμενη πενταετία.
Παράλληλα, τόνισε πως βασικός στόχος της χώρας είναι η διαφοροποίηση των ενεργειακών της προμηθειών, τόσο ως προς τις πηγές όσο και ως προς τις διαδρομές μεταφοράς, με σκοπό την εξασφάλιση των πιο ανταγωνιστικών τιμών.
Την ίδια στιγμή, η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία MVM ανακοίνωσε ότι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την αμερικανική Chevron για την προμήθεια δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας.
Today we have reached an important milestone in American-Hungarian energy cooperation by signing a contract for 400 million cubic metres of LNG a year.
This means that over the next five years, two billion cubic metres of American LNG will arrive in Hungary.
We are interested… pic.twitter.com/B60U6cE3y9— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 16, 2025