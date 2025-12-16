Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό: Ομοβροντία «πυρών» από τους πολιτικούς αρχηγούς κατά της κυβέρνησης

Η πενθήμερη «μάχη» για τον προϋπολογισμό φτάνει σήμερα, Τρίτη (16/12), στο τέλος της και κορυφώνεται με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τελευταίοι παίρνουν τη σκυτάλη ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προηγήθηκαν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, που άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τις πολιτικές που εφαρμόζει.

Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός – Κυβερνητική αλλαγή τώρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, αλλά και τον πρωθυπουργό προσωπικά εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας πως η χώρα «έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης».

«Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας. Σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής. Σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια και κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι», είπε ο κ. Φάμελλος αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, ενώ στη συνέχεια μίλησε για την φορολογία, την οποία χαρακτήρισε ως «μηχανισμό αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το στεγαστικό

Οι διαφορετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγαση, όπως είπε ο κ. Φάμελλος είναι: «Δημόσια πολιτική στέγης, κοινωνική κατοικία με παροχή 15.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, με "πράσινα" κτίρια με χαμηλά ενοίκια. Δημόσιες φοιτητικές εστίες και κατοικίες για τους δημόσιους λειτουργούς σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές».

Όσον αφορά, δε, στην υγεία και την παιδεία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη χαμηλή θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κατατάξεις (βλ. Eurostat), αλλά και για την πρωτιά στις ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία, ενώ αναφερόμενος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είπε: «Αλλά, τι να περιμένεις από μία κυβέρνηση που κατά παράβαση του Συντάγματος βάφτισε τα ιδιωτικά κολέγια, Πανεπιστήμια, ώστε να ωφελούνται οι επιχειρηματίες – φίλοι σας…».

«Σε μια χώρα που δήθεν "αναπτύσσεται", δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί», είπε παρακάτω ο κ. Φάμελλος, ασκώντας κριτική στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία – όπως υποστήριξε – «έχει εξαντλήσει την κοινωνία και την οικονομία.»

Ακόμη σημείωσε ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί, όμως «όχι επειδή αυξήθηκαν οι επενδύσεις, αλλά επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, οι φόροι, και η πίεση στα νοικοκυριά», ενώ πρότεινε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών και των καρτέλ που συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Παράλληλα με την αισχροκέρδεια η κυβέρνηση στερεύει την αγορά με την υπερφορολόγηση», είπε καταληκτικά, πριν αναφερθεί στο μεσοπρόθεσμο του 2026-2029, λέγοντας πως «έρχονται μαύρα σύννεφα για την οικονομία, με υπογραφές Μητσοτάκη, Χατζηδάκη και Πιερρακάκη· το τρίο της λεηλασίας».

Υποστήριξε ότι το μεσοπρόθεσμο προβλέπει καθίζηση της ανάπτυξης, της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με κυβερνητικό σχέδιο «να μας πάνε στον κατήφορο» και «με πολύ μεγάλες περικοπές έως το 2029» στο περιβάλλον και την ενέργεια (-54%), στην ψηφιακή μετάβαση (-60%), στη γεωργία (-25%), κλπ.

Αγροτικό και ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα – Η «γαλάζια συμμορία» ξεκοκάλιζε τις επιδοτήσεις

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει εδώ και έναν χρόνο έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για αγροτικό ρεύμα με δημόσια ΔΕΗ και για επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100%. Με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια. Με παρατηρητήριο τιμών στα τρόφιμα. Για να ρυθμιστούν άμεσα τα αγροτικά χρέη και να ενισχυθούν οι συνεταιρισμοί. Με ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη της Βουλής», είπε ο κ Φάμελλος σχετικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτικό, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει «έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών».

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενος την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου».

«Όχι» στις αμυντικές δαπάνες

Ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες και εξήγησε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την οικονομία του πολέμου και το ReArmEU, που έχει γίνει πλέον μονότονη καραμέλα στα χείλη του ΕΛΚ, της πολιτικής οικογένειας των κ.κ. Μητσοτάκη και Δένδια».

«Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν Προϋπολογισμό που εντείνει τις στρεβλώσεις, μίας κυβέρνησης με τόσα σοβαρά ελλείμματα στην αμυντική πολιτική, που επιλέγει τη στρατηγική οικονομίας πολέμου και εισπράττει ήττες στην εξωτερική πολιτική και επιπλέον βαρύνεται με τόσα σκάνδαλα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα», ανέφερε ακόμη.

Ανάγκη κυβερνητικής αλλαγής

Η χώρα έχει την ανάγκη αλλαγής κυβέρνησης είπε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως δεν είναι «ένα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων», αλλά «είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος» και «εθνικής ανάγκης».

«Για τον λόγο αυτό το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Κύριοι και κύριες της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη μετράτε μέρες και το ξέρετε».

Κουτσούμπας: Το 2026 ο λαός θα σας στριμώξει ακόμη περισσότερο και θα γίνετε παρελθόν

Τον «δίκαιο αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα» χαιρέτησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην αρχή της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ενώ στη συνέχεια κάλεσε την κυβέρνηση «να δώσει εδώ και τώρα συγκεκριμένες λύσεις που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους». Ειδική αναφορά, δε, έκανε και στα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι καταρρίπτουν το αφήγημα «περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού».

Σχετικά με την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι ουσιαστικά επιβραβεύεται η συνέπεια στην εφαρμογή των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της ΕΕ.

Ειδική αναφορά έκανε και στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό, μεταφορικό και στρατιωτικό κόμβο, διευκρινίζοντας πως «ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με τους εφοπλιστές που θα αναλάβουν τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικανικού LNG και τους ενεργειακούς κολοσσούς». Σημείωσε, δε, ότι οι συμφωνίες που κλείνει η κυβέρνηση μπορεί να αποδειχτούν και επικίνδυνες σε ό,τι αφορά τον λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Σε σχέση με την φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά τα παίρνει από τον λαό και τις ανάγκες του και τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο», ενώ επικριτικά σχολίασε και τις αμυντικές δαπάνες και κατηγόρησε όλα τα κόμματα για δέσμευση στους στόχους της «καπιταλιστικής κερδοφορίας».

Καταληκτικά, αναφερόμενος στην κυβέρνηση, σημείωσε ότι «το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν».

Χαρίτσης: Δεν έχετε τρίτη ευκαιρία, το πάρτυ τελείωσε

Στη σημερινή ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως «τον τελευταίο προϋπολογισμό με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και «τον πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» ενώ αναφερόμενος στο κυβερνητικό αφήγημα του «success story», σημείωσε: «Κάπου εδώ, όμως, έρχεται η πραγματικότητα και χαλάει το κυβερνητικό παραμύθι».

O κ. Χαρίτσης περιέγραψε το τοπίο των τελευταίων ετών ως «μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών» και «μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας», που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης.

Όπως τόνισε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη και η Βουλή», ενώ έκανε λόγο για «καθολική κρίση νομιμότητας» αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση των Τεμπών και τις υποκλοπές.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι απλώς ένα λογιστικό φύλλο και συμπλήρωσε πως «είναι η πιο καθαρή αποτύπωση των προτεραιοτήτων μιας κυβέρνησης». Όπως είπε, «δείχνει ποιον προστατεύει, ποιον πιέζει και ποιον αφήνει πίσω. Ο προϋπολογισμός είναι πολιτικές επιλογές».

Σχετικά με το ΤΑΑ, έθεσε το ερώτημα για την επόμενη μέρα, λέγοντας: «Ο προϋπολογισμός του 2026 -και το ξέρετε καλά κι αυτό- είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή».

Μίλησε, ακόμη, για «ερημοποίηση της υπαίθρου» και «κατάρρευση της περιφέρειας», ενώ χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις των αγροτών ως «μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης» και ως «απάντηση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής κοινωνίας, στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη», καθώς «ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό». Τόνισε, μάλιστα, ότι απέναντι στις κινητοποιήσεις αυτές, η κυβέρνηση απαντά με καταστολή και αστυνομική βία.

Στρεβλό χαρακτήρισε, στη συνέχεια, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, κάνοντας λόγο για «φτηνή ανάπτυξη» και επενδύσεις που δεν αφήνουν παραγωγή και προστιθέμενη αξία, αλλά «κάνουν μόνον θόρυβο».

Για τη σχέση κερδοφορίας και κοινωνικής πίεσης, δε, υπογράμμισε: «Ξέρετε, όταν οι τράπεζες είναι κερδοφόρες και οι εργαζόμενοι φτωχοποιούνται, το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό».

Οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς

Το διακύβευμα για τη Νέα Αριστερά, όπως είπε ο πρόεδρός της, είναι: (α) γενναία φορολόγηση του πλούτου, δηλαδή των τραπεζών, των καρτέλ και των ενεργειακών ομίλων· (β) κατάργηση του 13ωρου και των αντιεργατικών νόμων της Δεξιάς· (γ) άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης με αύξηση της προσφοράς και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας· (δ) τέλος στους υπέρογκους εξοπλισμούς· (ε) δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με μείωση του κόστους ενέργειας· (στ) αναπτυξιακό κράτος που παίρνει τον έλεγχο σε κρίσιμους τομείς.

Ακόμη, ο κ. Χαρίτσης τόνισε την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να «μάθει η χώρα την αλήθεια για να εμπεδωθεί αίσθημα εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία μας»

Καταληκτικά, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε: «Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία – Το πάρτι τελειώνει».

«Δεν σας πιστεύει κανείς! Game over. Κάνατε πλιάτσικο στη χώρα. Είναι στο DNA της παράταξής σας. Το κάνατε πριν είκοσι χρόνια όταν μας οδηγήσατε στη χρεοκοπία και στα Μνημόνια. Το κάνετε και σήμερα. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η Δεξιά σε αυτόν τον τόπο. Η παράταξη της χρεοκοπίας. Αλλά τρίτη ευκαιρία δεν θα έχετε», κατέληξε.

Βελόπουλος: Προϋπολογισμός τζιτζίδων, φραπέδων και κάθε λογής απατεώνα που έχετε στο κόμμα σας

Με αιχμές για την απουσία του πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγορώντας τον πως απαξιώνει τη Βουλή, ενώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό είπε πως είναι φτιαγμένος για να εξυπηρετεί τις «γαλάζιες ακρίδες», στα μέτρα «του Φραπέ – Τζιτζή, του Χασάπη, του Μαγειρία και της κάθε Πόπης. Είναι προϋπολογισμός τζιτζίδων, φραπέδων και κάθε λογής απατεώνα που έχετε στο κόμμα σας», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κατέστρεψε την οικονομία, επενδύοντας μονομερώς στον τουρισμό, και δήλωσε πως το κόμμα του θα δώσει προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Παρουσίασε την Ελληνική Λύση ως τη μόνη «σοβαρή και σκληρή αντιπολίτευση», καταγγέλλοντας έλεγχο των ΜΜΕ και χειραγώγηση της κοινωνίας μέσω επικοινωνιακών πρακτικών.

Ανέλυσε τις πολιτικές της κυβέρνησης ως μορφές «κοινωνικής μηχανικής», κάνοντας λόγο για συναισθηματική χειραγώγηση, δημιουργία κρίσεων και ενοχοποίηση των πολιτών. Παρουσίασε εκτενές πρόγραμμα παροχών και μέτρων για αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, υποσχόμενος φθηνή ενέργεια, αφορολόγητα καύσιμα, επιδοτήσεις και διαγραφές τόκων χρεών, εξηγώντας ότι τα κονδύλια θα προέλθουν από περικοπές σε ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ και τραπεζικά προνόμια.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβερνητική πολιτική για την ενέργεια, τις ΑΠΕ, τα εθνικά θέματα, την ΕΕ και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αναφέρθηκε επικριτικά στα εμβόλια κατά της COVID-19. Για την τραγωδία στα Τέμπη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα και συγκάλυψη, επικαλούμενος μαρτυρίες και τεχνικές εκθέσεις.

Κλείνοντας, αμφισβήτησε τη λειτουργία της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στη χώρα, μίλησε για «ολιγαρχία και κομματοκρατία» και προέβλεψε πολιτικές εξελίξεις και συγκυβέρνηση. Κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την Ελληνική Λύση στις επερχόμενες εκλογές, παρουσιάζοντάς την ως τη μοναδική εναλλακτική για μια «εθνική, κοινωνική και πατριωτική» διακυβέρνηση.

Νατσιός: Η ερήμωση της υπαίθρου συνιστά εθνική απειλή

Με έκκληση για «στήριξη των αγροτών» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Σώσατε τις τράπεζες, σώστε και τους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως «η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή».

Ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη» τόνισε, ακόμη, ότι η χώρα αντιμετωπίζει αρνητικά οικονομικά δεδομένα, με ραγδαία επιδείνωση των προβλέψεων και εξάρτηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Κατήγγειλε τη διαχείριση των τελευταίων ετών από τα μεγάλα κόμματα, τις προνομιακές συμβάσεις, τις φοροαπαλλαγές των τραπεζών και των πολυεθνικών, ενώ πρότεινε έκτακτες εισφορές στα υπερκέρδη και φορολόγηση μεγάλων συναλλαγών και κρυπτονομισμάτων.

Αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση, προτείνοντας αποδέσμευση κατοικιών από funds και αλλαγές στη Golden Visa, ενώ τόνισε τη σοβαρή δημογραφική υποχώρηση και την ανάγκη ενίσχυσης των πολυτέκνων οικογενειών με επιδόματα και ίδρυση υπουργείου δημογραφικής ανάπτυξης. Καταδίκασε την «ερήμωση της υπαίθρου», το λουκέτο σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και την απειλή κατά των αγροτών, προτείνοντας επανασύσταση Αγροτικής Τράπεζας, εθνικό σχεδιασμό καλλιεργειών και αξιόπιστο ΕΛΓΑ.

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε επίσης στην εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τα αποτελέσματα, και ζήτησε ενημέρωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και διαφάνεια στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Κωνσταντοπούλου: Δεν έχει σημασία ο προϋπολογισμός, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός αυτός αντικατοπτρίζει μια «απερχόμενη και τρομοκρατημένη κυβέρνηση», γεγονός που αναδεικνύεται -σύμφωνα με την ίδια- μέσα από την απουσία, τη σιωπή και τις άδεια κοινοβουλευτική αίθουσα.

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι κατά τα 6,5 χρόνια διακυβέρνησής της εκμεταλλεύτηκε το δημόσιο χρήμα και τους φορείς, ενισχύοντας φίλους, συνεργάτες, ΜΜΕ και ημετέρους, εγκαθιδρύοντας καθεστώς «ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας και κομματοκρατίας».

Στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι τα 18 δισ. ευρώ δεν κατέληξαν στους δικαιούχους, αλλά σε «λαμόγια της εξουσίας», και κατήγγειλε εκμετάλλευση της υπόθεσης από το Μαξίμου για έλεγχο και εκβιασμό. Στήριξε τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, ενώ επεσήμανε την ανάγκη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά όργανα, αναφερόμενη στην εμπειρία της στο Eurogroup 2012-2015.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, κατήγγειλε χρέος 540 εκατ. ευρώ της ΝΔ και πλεονάσματα «από το αίμα των πολιτών», χωρίς αναγκαστική εκτέλεση ή κατασχέσεις, καλώντας την κυβέρνηση σε παραίτηση. Τόνισε ότι το κύριο διακύβευμα είναι η διαφάνεια και η απόδοση του δημόσιου χρήματος στην κοινωνία, τους πολίτες, τους αγρότες, τους νέους και τα παιδιά.