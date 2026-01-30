Η Celebrity River Cruises ανακοίνωσε την προσθήκη 10 νέων πλοίων, ανοίγοντας παράλληλα τις κρατήσεις για τη σεζόν 2028 στην Ευρώπη, με αύξηση προορισμών κατά 80%. Η επένδυση αυτή ενισχύει τη χωρητικότητα του στόλου, που αναμένεται να φτάσει τα 20 πλοία έως το 2031.

Η Celebrity River Cruises ανακοίνωσε σήμερα τη δέσμευσή της για 10 νέα πλοία, τα οποία θα επεκτείνουν τον ευρωπαϊκό στόλο της σε 20 ποταμόπλοια έως το 2031. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευής, με την πρώτη κοπή χάλυβα για το Celebrity Compass, το πρώτο ποταμόπλοιο της εταιρείας. Η επέκταση θα καταστήσει τη Celebrity River Cruises έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παρόχους, προσφέροντας περισσότερα δρομολόγια και προορισμούς από ποτέ. Η σεζόν του 2028 είναι πλέον ανοιχτή για κρατήσεις, με 80% αύξηση στους ευρωπαϊκούς προορισμούς σε σύγκριση με την έναρξη και τηνδραστηριοποίηση του brand το 2027.

Για να γιορτάσει αυτά τα ορόσημα, η Celebrity River Cruises άνοιξε για κρατήσεις την πολυαναμενόμενη σεζόν του 2028, προσφέροντας πάνω από 160 αναχωρήσεις με πάνω από 50 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι επισκέπτες μπορούν να πλεύσουν στον Ρήνο προς τους αμπελώνες της Αλσατίας, να ακολουθήσουν τον Δούναβη μέχρι τις αιώνιες, ιστορικές αγορές της Βουδαπέστης, ή να ξυπνήσουν στην Πράγα και να κλείσουν τη μέρα σε ένα καφέ στην καρδιά της Βιέννης. Η Celebrity River Cruises ξεκινά το 2027 με τα Celebrity Compass και Celebrity Seeker, ενώ ακολουθούν τα Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer και Celebrity Boundless, που θα ενταχθούν στον στόλο το 2028.

«Η ζήτηση των επισκεπτών για το Celebrity River Cruises ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και η επέκταση του στόλου μας, μας επιτρέπει να φέρουμε αυτή την πολυαναμενόμενη εμπειρία σε ακόμη περισσότερους ταξιδιώτες», δήλωσε ο Jason Liberty, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (chairman & CEO) του Royal Caribbean Group, μητρικής εταιρείας της Celebrity Cruises. «Είτε οι επισκέπτες αγαπούν ήδη την εμπειρία Celebrity είτε τη γνωρίζουν για πρώτη φορά, έχουν πλέον νέους τρόπους να την απολαύσουν κατά μήκος μερικών από τα πιο εμβληματικά ποτάμια της Ευρώπης. Με την επέκταση της Celebrity, ενισχύουμε το “συνδεδεμένο” οικοσύστημα διακοπών μας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη πρόσβαση και περισσότερους λόγους ώστε οι επισκέπτες να παραμένουν μαζί μας, μετατρέποντας τις διακοπές μιας ζωής σε μια ζωή γεμάτη διακοπές.»

«Η πρώτη σεζόν του 2027 της Celebrity River Cruises έγινε sold out σε λιγότερο από έξι λεπτά, κάτι που αποδεικνύει πόσο εκτιμούν οι επισκέπτες τη μοναδική φιλοξενία και εξυπηρέτηση που προσφέρει η Celebrity», δήλωσε η Laura Hodges Bethge, πρόεδρος της Celebrity Cruises. «Για να ανταποκριθούμε σε αυτή την εξαιρετική ζήτηση, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε τις αναχωρήσεις του 2028 με 80% περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, πέντε πλοία και περισσότερα από 160 δρομολόγια. Πλέον υπάρχουν περισσότεροι τρόποι από ποτέ, να ζήσει κανείς τα ποτάμια της Ευρώπης “The Celebrity Way”.»

Πάνω από 160 κρουαζιέρες στα ποτάμια της Ευρώπης το 2028. Από τις Ολλανδικές τουλίπες έως τον Κάτω Δούναβη.

Το 2028, η Celebrity River Cruises φέρνει την αναβαθμισμένη εμπειρία της Celebrity σε ακόμη περισσότερα εμβληματικά ποτάμια της Ευρώπης. Aπό τη θρυλική «χώρα των κάστρων» του Ρήνου, έως τις ιστορικές πρωτεύουσες του Δούναβη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε 24 νέα λιμάνια, στα οποία μπορούν να εξερευνήσουν την άγρια ομορφιά του Κάτω Δούναβη, να απολαύσουν μια πρωτοποριακή διανυκτέρευση στο Βουκουρέστι και την εποχή των ανθισμένων τουλιπών,καθώς και να περιηγηθούν στις Χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης.

Τα δρομολόγια Celebrity River Cruises για το 2028 περιλαμβάνουν: