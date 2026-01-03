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Β. Μαρινάκης: Πρωταθλητής και στις παραγγελίες νέων πλοίων το 2025 αξίας 1,3 δισ. δολάρια
Ναυτιλία
16:00 - 03 Ιαν 2026

Β. Μαρινάκης: Πρωταθλητής και στις παραγγελίες νέων πλοίων το 2025 αξίας 1,3 δισ. δολάρια

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Πρωταθλητής και στις παραγγελίες νέων πλοίων αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την διάρκεια του 2025, προχωρώντας σε συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν το 1,3 δις. δολάρια.

Η επενδυτική αυτή δραστηριότητα τοποθετεί τον όμιλο ανάμεσα στους πλέον ενεργούς ελληνικούς ναυτιλιακούς παίκτες της χρονιάς, όχι λόγω όγκου μόνο, αλλά κυρίως λόγω διασποράς σε διαφορετικές αγορές.

Οι νέες παραγγελίες του 2025 αφορούν συνολικά εννέα πλοία, κατανεμημένα σε τρεις βασικές κατηγορίες: LNG carriers, VLCC και bulk carriers τύπου Capesize.

Ο πυρήνας της επένδυσης βρίσκεται στο LNG, όπου μέσω της Capital Clean Energy Carriers παραγγέλθηκαν τρία LNG carriers νέας γενιάς, συνολικού εκτιμώμενου κόστους περίπου 770 εκατ. δολαρίων.

Τα πλοία αυτά ναυπηγούνται σε κορεατικά ναυπηγεία, είναι dual-fuel και σχεδιασμένα για υψηλή ενεργειακή απόδοση, με παραδόσεις τοποθετημένες στο διάστημα 2028–2029. Η συγκεκριμένη κίνηση επιβεβαιώνει ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει το LNG όχι ως συγκυριακή αγορά, αλλά ως δομικό στοιχείο του μελλοντικού του στόλου.

Το δεύτερο σκέλος των νέων παραγγελιών αφορά το crude oil. Το 2025 υπογράφηκαν συμβόλαια για δύο VLCC, τα οποία ναυπηγούνται στην Κίνα, εντός του ομίλου CSSC.

Τα πλοία είναι eco design και scrubber-ready, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 250–260 εκατ. δολάρια και παράδοση το 2028. Πρόκειται για καθαρές νέες παραγγελίες της χρονιάς και όχι για ενεργοποίηση παλαιών options.

Η επιλογή VLCC δείχνει ότι, παρά τη συζήτηση για ενεργειακή μετάβαση, ο όμιλος εξακολουθεί να θεωρεί στρατηγικής σημασίας τις μεγάλες ροές αργού πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο ξηρό φορτίο, η παρουσία του 2025 είναι πιο περιορισμένη αλλά σαφής.

Παραγγέλθηκαν τέσσερα Capesize bulk carriers, σε κινεζικά ναυπηγεία, με εκτιμώμενο κόστος 300–350 εκατ. δολάρια και παραδόσεις την περίοδο 2027–2028.

Πέρα όμως από τις νέες επενδύσεις του 2025, ο κ. Μαρινάκη διαθέτει ήδη ένα σημαντικό τρέχον orderbook, το οποίο προέρχεται από παραγγελίες προηγούμενων ετών και βρίσκεται σε φάση κατασκευής και παραδόσεων.

Στον τομέα του LNG, βρίσκονται υπό κατασκευή περίπου εννέα LNG carriers, τα οποία έχουν παραγγελθεί την περίοδο 2021–2024 και αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά από το 2025 έως το 2027. Τα πλοία αυτά αποτελούν τη βάση της ενεργειακής στρατηγικής του ομίλου και, σε μεγάλο βαθμό, έχουν ήδη εξασφαλισμένη απασχόληση.

Στα containerships, το τρέχον orderbook περιλαμβάνει 9 έως 10 πλοία, χωρητικότητας περίπου 8.000 έως 13.000 TEU, με συμβόλαια που υπεγράφησαν την περίοδο 2021–2023. Τα πλοία αυτά ναυπηγούνται σε κινεζικά και κορεατικά ναυπηγεία και παραδίδονται από το 2025 έως το 2027.

Τέλος, στο σκέλος των tankers μεσαίου μεγέθους (Aframax και Suezmax), υπάρχουν περιορισμένες παραδόσεις που αφορούν συμβόλαια προγενέστερα του 2025, με παραδόσεις κυρίως την περίοδο 2025–2026, χωρίς να καταγράφεται νέο κύμα παραγγελιών μέσα στη φετινή χρονιά.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός ομίλου που το 2025 επένδυσε σημαντικά κεφάλαια, αλλά με πειθαρχία και καθαρό διαχωρισμό μεταξύ νέων κινήσεων και παλαιότερων δεσμεύσεων.

Οι νέες παραγγελίες εστιάζουν στο LNG, συμπληρώνονται από στοχευμένες κινήσεις σε VLCC και Capesize, ενώ το υφιστάμενο orderbook εξασφαλίζει ισχυρή παρουσία στις παραδόσεις των επόμενων τεσσάρων ετών, έως και το 2029.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/01/2026 - 15:21
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