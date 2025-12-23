ΗΠΑ: Σχέδιο για νέο υπερστόλο από τον Τραμπ, στο φόντο του σινοαμερικανικού ανταγωνισμού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου για τη στρατηγική άμυνας την επέκταση του πολεμικού ναυτικού. Αρχικά προβλέπεται η ναυπήγηση δύο πλοίων, ενώ μελλοντικά ο αριθμός τους θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 25. Οι μονάδες της λεγόμενης «κλάσης Τραμπ» θα είναι μακρύτερες, ταχύτερες, μεγαλύτερες και «100 φορές» πιο ισχυρές από τις σημερινές.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τραμπ, τα πλοία θα έχουν εκτόπισμα περίπου 30.000 τόνων — ποσότητα που ξεπερνά κατά περισσότερο από τρεις φορές εκείνη των αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης «Arleigh Burke», τα οποία σήμερα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του αμερικανικού ναυτικού.

Η επέκταση του ναυτικού, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ από την πολιτεία της Φλόριντα, θα συνοδευτεί και από πίεση προς τις αμυντικές βιομηχανίες, ώστε να επιταχύνουν την παραγωγή και να συγκρατήσουν το κόστος. Το σχέδιο αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και, όπως είπε, στόχος είναι ο υπόλοιπος κόσμος να δείχνει «σεβασμό» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει το «πολεμικό ήθος»

Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μαζική ναυτική ενίσχυση της Κίνας. Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, υποβάθμισε τη σύνδεση με το Πεκίνο, δηλώνοντας ότι το ναυπηγικό πρόγραμμα απαντά σε «όλους τους ανταγωνιστές».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να προσδώσει μια νέα εικόνα στον αμερικανικό στρατό. Έχει υιοθετήσει πιο σκληρή ρητορική και μιλά για την αναβίωση του «πολεμικού ήθους» μεταξύ των στρατιωτών. Κατά την παρουσίαση, ο Τραμπ στεκόταν μπροστά σε μεγάλες γραφικές απεικονίσεις που έδειχναν τα πλοία σε συνθήκες μάχης. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έκανε λόγο για έναν «Χρυσό Στόλο», παραπέμποντας στην εξαγγελία του για μια «Χρυσή Εποχή» της Αμερικής στην αρχή της δεύτερης θητείας του.