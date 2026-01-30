H Celestyal ανακοινώνει δύο καινούργιες κρουαζιέρες επανατοποθέτησης - Οι τιμές

Η Celestyal ανακοίνωσε δύο νέες κρουαζιέρες από την Αθήνα προς τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για το πρόγραμμα του 2026, με αναχώρηση από την Αθήνα.

Tο Celestyal Journey θα αναχωρήσει στις 14 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιήσει κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων με προσεγγίσεις στο Port Said και τη Σαφάγκα στην Αίγυπτο, με διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και θα συνεχίσει με προσεγγίσεις στην Ακάμπα της Ιορδανίας και τη Τζέντα στη Σαουδική Αραβία. Οι τιμές ξεκινούν από €689.

Το Celestyal Discovery θα αναχωρήσει για μια κρουαζιέρα οκτώ διανυκτερεύσεων στις 20 Νοεμβρίου, με προσεγγίσεις στους ίδιους προορισμούς καθώς και στο Κουσάντασι της Τουρκίας. Θα διατίθεται επίσης μια κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων με αφετηρία το Κουσάντασι. Οι τιμές ξεκινούν από €789.

Μετά από αυτές τις κρουαζιέρες, και τα δύο πλοία θα συνεχίσουν το ταξίδι τους από τη Τζέντα προς τον Αραβικό Κόλπο, όπου θα ξεκινήσουν τη χειμερινή τους σεζόν.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση για τις κρουαζιέρες μας από την Αθήνα προς τη Τζέντα την περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια με επίκεντρο τον προορισμό, συνδέοντας τόσο εμβληματικά, όσο και λιγότερο γνωστά λιμάνια σε αυτές τις δημοφιλείς περιοχές. Βασιζόμενοι σε αυτή την επιτυχία, οι νέες κρουαζιέρες μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στους επιβάτες ένα πραγματικά αξέχαστο ταξίδι, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετάβαση στην τρίτη συνεχόμενη σεζόν μας στον Αραβικό Κόλπο».

Το Celestyal Journey θα συνεχίσει τη σεζόν του στον Αραβικό Κόλπο, πραγματοποιώντας μια νέα εκδοχή της κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου» έως τον Μάρτιο του 2027, με αναχώρηση από τη Ντόχα και στάσεις στο Ντουμπάι (με διανυκτέρευση), το Άμπου Ντάμπι, το νησί Sir Bani Yas και το Μπαχρέιν.

Το Celestyal Discovery, το οποίο θα δραστηριοποιείται επίσης μέχρι τον Μάρτιο του 2027, θα πραγματοποιεί τις κρουαζιέρες τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων της εταιρείας, «Εικόνες Αραβίας», με αφετηρία και προορισμό το Άμπου Ντάμπι και προσεγγίσεις στη Ντόχα, το Khasab, το Ντουμπάι, το νησί Sir Bani Yas και το Ras Al Khaimah.

Ως αποτέλεσμα του νέου προγράμματος, η κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» με αναχώρηση στις 20 Νοεμβρίου θα ακυρωθεί. Όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ενημερωθεί και έχουν λάβει επικαιροποιημένες πληροφορίες, καθώς και διαθέσιμες επιλογές για νέα κράτηση.