Η Maersk έχει 10 πλοία παγιδευμένα στον Κόλπο, με έλλειψη καυσίμων στην Ασία

Οι μεσίτες λένε ότι υπάρχουν περισσότερα από 100 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγιδευμένα στον Κόλπο, με το λιμάνι Jebel Ali στο Ντουμπάι να αποτελεί κόμβο διανομής για τη Μέση Ανατολή.
Ορισμένα λιμάνια στην Ασία έχουν έλλειψη καυσίμων πλοίων και τα προβλήματα εφοδιασμού με πετρέλαιο απειλούν να περιορίσουν τις προσβάσεις από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν τα πάντα, από αυτοκίνητα μέχρι ηλεκτρονικά είδη και οικιακά είδη. «Όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, τόσο περισσότερο η αναπλήρωση των αποθεμάτων πετρελαίου στην Ασία γίνεται πρόκληση», δήλωσε ο Clerc.
Εάν η Maersk δεν μπορεί να προμηθευτεί καύσιμα στην Ασία, θα πρέπει να ναυλώσει δεξαμενόπλοια για να τα μεταφέρει και το επιπλέον κόστος θα αντικατοπτρίζεται σε υψηλότερες τιμές ναύλων. Οι ημερήσιες τιμές ναύλωσης για τα υπερδεξαμενόπλοια βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, άνω των 400.000 δολαρίων.