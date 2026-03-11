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Οι Ρώσοι λένε ότι η επίθεση στο Ιράν δείχνει πως οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστες στις συνομιλίες για την Ουκρανία
Ειδήσεις
13:33 - 11 Μαρ 2026

Οι Ρώσοι λένε ότι η επίθεση στο Ιράν δείχνει πως οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστες στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα (11/3) ότι διατηρεί διαρκή επικοινωνία με την ιρανική ηγεσία και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει στην επαναφορά της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, σύμβουλοι του Πούτιν βλέπουν την κρίση στη Μέση Ανατολή ως "ευκαιρία" για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές της Washington Post, στη ρωσική κυβέρνηση υπάρχουν φωνές που λένε στον Βλαντιμίρ Πούτιν πως η επίθεση στο Ιράν δείχνει πως οι ΗΠΑ δεν αξίζουν της εμπιστοσύνης του στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Παράλληλα, καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στην προσπάθειά της να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ιράν, οι συνομιλίες για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία καθυστερούν και ορισμένοι στη Μόσχα λένε ότι το Κρεμλίνο πρέπει τώρα να επιτύχει τους στόχους του στρατιωτικά.

Αυτά αναφέρονται σε δημοσίευμα της Washington Post και προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε, πάντως, στους δημοσιογράφους ότι οι επαφές με τους Ιρανούς αξιωματούχους είναι συνεχείς, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη ειρήνης. Τις τελευταίες ημέρες, τόσο ο Πούτιν όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησαν με τους Ιρανούς ομολόγους τους, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ουκρανία: Βρετανοί συμμετείχαν στο πλήγμα στην πόλη Μπριάνσκ

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο κατηγόρησε Βρετανούς ειδικούς ότι συμμετείχαν στο θανατηφόρο πλήγμα στην πόλη Μπριάνσκ, χρησιμοποιώντας βρετανογαλλικής κατασκευής πυραύλους Storm Shadow. Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την ονομάζει η Μόσχα, θα συνεχιστεί για να αποτραπούν ανάλογες «βάρβαρες» επιθέσεις. Στην επίθεση που έλαβε χώρα την Τρίτη, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 37 τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία δήλωσε ότι στόχευσε εργοστάσιο παραγωγής πυραυλικών εξαρτημάτων, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αφορούσαν αμάχους.

Παράλληλα, οι πρόσφατες διακοπές και προβλήματα στο διαδίκτυο στη Ρωσία θα συνεχιστούν «όσο χρειαστεί» για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών απέναντι στις ουκρανικές απειλές. Ο Πεσκόφ τόνισε ότι το καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποιεί όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους επίθεσης, καθιστώντας αναγκαία τα τεχνολογικά αντίμετρα για την προστασία του πληθυσμού.

Νέος γύρος συνομιλιών για το Ουκρανικό στην Κωνσταντινούπολη

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη λεπτομέρειες. Τον περασμένο χρόνο είχαν ήδη διεξαχθεί τρεις γύροι συνομιλιών στην ίδια πόλη, ενώ φέτος οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι και στη Γενεύη.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 14:09
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